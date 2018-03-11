StrikeCity запрошує студентів пограти у боулінг за акційною ціною*

У боулінг-клубі StrikeCity діє спеціальна пропозиція для студентів.Про це інформує пресслужба закладу.Година гри для студентів тут коштує всього за 89 гривень. Ви можете провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акціями.