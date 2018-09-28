На Київщині провели в останню путь воїна волинської бригади. ФОТО

Артема Соколова.



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Артем Соколов - 1987 року народження, житель Києва, сержант, військовослужбовець 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, загинув 16 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Луганській області в результаті смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців Російської Федерації.



Артем Соколов народився 6 листопада 1987 року в селі Сущани. 2006 року закінчив Ржищівський гуманітарний коледж за спеціальністю вчителя трудового навчання, креслення, фізкультури. Після строкової армійської служби працював водієм, охоронцем на приватних підприємствах, з 2012 - водієм-експедитором, а згодом менеджером з логістики на підприємстві "Райське джерело". У 2015-2016 роках проходив службу під час мобілізації, брав участь в АТО, був удостоєний 5 недержавних нагород. Останнім часом проходив службу за контрактом.



Поховали Артема Соколова на сільському кладовищі, поруч із могилами батьків. У нього залишилися дружина і двоє дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 19 листопада, в селі Сущани Кагарлицького району Київської області відбувся похорон українського воїна з волинської бригадиПро це повідомляє Цензор.НЕТ Артем Соколов - 1987 року народження, житель Києва, сержант, військовослужбовець 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади,в результаті смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців Російської Федерації.Артем Соколов народився 6 листопада 1987 року в селі Сущани. 2006 року закінчив Ржищівський гуманітарний коледж за спеціальністю вчителя трудового навчання, креслення, фізкультури. Після строкової армійської служби працював водієм, охоронцем на приватних підприємствах, з 2012 - водієм-експедитором, а згодом менеджером з логістики на підприємстві "Райське джерело". У 2015-2016 роках проходив службу під час мобілізації, брав участь в АТО, був удостоєний 5 недержавних нагород. Останнім часом проходив службу за контрактом.Поховали Артема Соколова на сільському кладовищі, поруч із могилами батьків. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

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