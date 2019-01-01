Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 10:04
У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Мощена – Вижва та Стрий – Більче зазнає тимчасових змін розклад руху поїздів.
Про це інформує пресслужба Львівської залізниці.
У середу, 20 листопада, не курсуватиме поїзд № 6312/6313 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.
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Про це інформує пресслужба Львівської залізниці.
У середу, 20 листопада, не курсуватиме поїзд № 6312/6313 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 10:04