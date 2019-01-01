Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Заболоття»





Про це інформує пресслужба Львівської залізниці.



У середу, 20 листопада, не курсуватиме поїзд № 6312/6313 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.







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