У Ратному в аварії загинув чоловік
Сьогодні, 10:33
У селищі Ратне сталась смертельна ДТП, в якій загинув 61-річний велосипедист.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Учора, 19 листопада, по 18 годині на автодорозі в селищі Ратне автомобіль Ford наїхав на 61-річного велосипедиста. Чоловік загинув на місці.
За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Камінь-Каширського району. Велосипедист - місцевий житель.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Учора, 19 листопада, по 18 годині на автодорозі в селищі Ратне автомобіль Ford наїхав на 61-річного велосипедиста. Чоловік загинув на місці.
За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Камінь-Каширського району. Велосипедист - місцевий житель.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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