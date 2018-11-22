У Ратному в аварії загинув чоловік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.



Учора, 19 листопада, по 18 годині на автодорозі в селищі Ратне автомобіль Ford наїхав на 61-річного велосипедиста. Чоловік загинув на місці.



За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Камінь-Каширського району. Велосипедист - місцевий житель.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне сталась смертельна ДТП, в якій загинув 61-річний велосипедист.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції області.Учора, 19 листопада, по 18 годині на автодорозі в селищі Ратне автомобіль Ford наїхав на 61-річного велосипедиста. Чоловік загинув на місці.За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Камінь-Каширського району. Велосипедист - місцевий житель.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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