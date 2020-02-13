У Луцьку шукають перевізників на два маршрути

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, шукають перевізників у Луцьку й на два нові маршрути – №7 та №35, які повинні вирішити проблему транспортного сполучення міста та Прилуцької сільради.Так, у зв’язку з наближенням закінчення терміну дії договорів оголосили конкурс на перевезення пасажирів за маршрутами № 6 «Залізничний вокзал – с. Брище» (договір діє до 13.02.2020) та № 22а «Карбишева – с. Княгининок (Кам’янка)» (договір діє до 23.02.2020).