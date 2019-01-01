У Луцьку в літній період людей пильнуватимуть 12 плавців-рятувальників

У Луцьку підтримали Програму організації рятування людей на водних об'єктах міської територіальної громади в літній період 2020-2021 років.Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Так, на міських пляжах організують роботи сезонних рятувальних постів на річці Стир та Теремнівській водоймі, що функціонуватимуть із травня до 31 серпня, а також проводитимуть роз’яснювальну роботу серед населення щодо виконання правил поведінки на водних об’єктах.Загалом людей на водоймах пильнуватимуть 12 плавців-рятувальників, які проходитимуть відповідні навчання. На реалізацію програми з бюджету міста витратять 940 тисяч гривень.