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У Луцьку в літній період людей пильнуватимуть 12 плавців-рятувальників

У Луцьку в літній період людей пильнуватимуть 12 плавців-рятувальників
У Луцьку підтримали Програму організації рятування людей на водних об'єктах міської територіальної громади в літній період 2020-2021 років.

Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, на міських пляжах організують роботи сезонних рятувальних постів на річці Стир та Теремнівській водоймі, що функціонуватимуть із травня до 31 серпня, а також проводитимуть роз’яснювальну роботу серед населення щодо виконання правил поведінки на водних об’єктах.

Загалом людей на водоймах пильнуватимуть 12 плавців-рятувальників, які проходитимуть відповідні навчання. На реалізацію програми з бюджету міста витратять 940 тисяч гривень.

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Теги: літо, Луцьк, рятувальники
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