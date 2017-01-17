Можливий булінг: поліція взялася за перевірку дій виховательки з Волині

Турійські поліцейські та дирекція дошкільного навчального закладу проводять перевірку на наявність булінгу.Про це повідомляють правоохоронці Турійська.Зауважують, що при моніторингу мережі інтернет учора, 19 листопада, поліцейські Турійського відділення поліції виявили відеопублікацію громадянина А., в якій вказано про можливу наявність непрофесійних дій одного з вихователів дошкільного навчального закладу Турійського району.Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події для проведення перевірки. За результатами перевірки буде надано правову оцінку учасникам події в т.ч. на наявність у цій події ознак булінгу (цькування, приниження).Поліцейські взяли участь у батьківських зборах, на яких батькам та вихователям ДНЗ роз’яснили про види булінгу, відповідальність та наслідки таких дій.Додамо, що відео, яке мають на увазі правоохоронці, поширив у мережу один із батьків вихованців турійського дитсадка. У ролику батько переконує, що вихователька змушує дітей за певну активність, бажання бігати та гратися, стояти у кутку на колінах та застосовує інші приниження.Сама ж вихователька, з якою разом із директором дитсадка спілкувався батько дитини, на відео сказала, що це буває "дуже рідко".