Судили волинянина, який автівкою збив на дорозі корову
Сьогодні, 11:12
У Рожищенському районному суді розглядали справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який автомобілем збив корову у селі Щурин.
Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Так, 19 жовтня о 18:00 підсудний в селі Щурин Рожищенського району на вулиці Перемоги, керуючи автомобілем ЗАЗ-110307, не врахував безпечної швидкості руху та дорожню обстановку, стан транспортного засобу та скоїв зіткнення з коровою. Внаслідок чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 340 гривень.
Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Так, 19 жовтня о 18:00 підсудний в селі Щурин Рожищенського району на вулиці Перемоги, керуючи автомобілем ЗАЗ-110307, не врахував безпечної швидкості руху та дорожню обстановку, стан транспортного засобу та скоїв зіткнення з коровою. Внаслідок чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 340 гривень.
Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центральному парку Луцька по-новому їздитимуть підприємці
Сьогодні, 11:33
Двох волинських викладачів нагородили почесними званнями
Сьогодні, 11:19
Судили волинянина, який автівкою збив на дорозі корову
Сьогодні, 11:12
У Луцьку з’являться маршрутки №7 та №35
Сьогодні, 10:45