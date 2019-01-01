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Судили волинянина, який автівкою збив на дорозі корову

Судили волинянина, який автівкою збив на дорозі корову
У Рожищенському районному суді розглядали справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який автомобілем збив корову у селі Щурин.

Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Так, 19 жовтня о 18:00 підсудний в селі Щурин Рожищенського району на вулиці Перемоги, керуючи автомобілем ЗАЗ-110307, не врахував безпечної швидкості руху та дорожню обстановку, стан транспортного засобу та скоїв зіткнення з коровою. Внаслідок чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 340 гривень.

Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

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Теги: авто, аварія, корова
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