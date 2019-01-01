У центральному парку Луцька по-новому їздитимуть підприємці
Сьогодні, 11:33
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки по-новому оптимізують рух транспорту, який використовують підприємці для здійснення господарської діяльності.
Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Виконавчий комітет Луцької міської ради та суб’єкти господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки підписали Меморандум про співпрацю від 30 травня 2019 року.
Згідно з документом, сторони дійшли згоди щодо оптимізації графіку руху транспорту в парку – малі механізовані засоби рухатимуться територією парку з 08.00 до 11.00 та з 21.00 до 23.00.
До слова, раніше транспорт у робочі дні їздив у парку з 7:00 до 10:00, із 19:00 до 21:00, у вихідні – із 7:00 до 10:00.
Ініціаторами внесення змін виступили самі підприємці, які фактично пропрацювали в новому режимі влітку цього року.
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Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Виконавчий комітет Луцької міської ради та суб’єкти господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки підписали Меморандум про співпрацю від 30 травня 2019 року.
Згідно з документом, сторони дійшли згоди щодо оптимізації графіку руху транспорту в парку – малі механізовані засоби рухатимуться територією парку з 08.00 до 11.00 та з 21.00 до 23.00.
До слова, раніше транспорт у робочі дні їздив у парку з 7:00 до 10:00, із 19:00 до 21:00, у вихідні – із 7:00 до 10:00.
Ініціаторами внесення змін виступили самі підприємці, які фактично пропрацювали в новому режимі влітку цього року.
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