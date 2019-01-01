вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку перед Новим роком продаватимуть ялинки і сосни. СПИСОК ЛОКАЦІЙ

Де у Луцьку перед Новим роком продаватимуть ялинки і сосни. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
У Луцьку затвердили розміщення пунктів продажу хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят на вулицях міста.

Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Перелік вулиць, на яких дозволили розміщувати пункти з реалізації хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят:

1. Бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки).
2. Пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»).
3. Пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»).
4. Пр-т Соборності, 26.
5. Пр-т Соборності (поблизу відділу ДРАЦС).
6. Вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту).
7. Вул. Глушець (навпроти Центрального ринку).
8. Пр-т Відродження, 6.
9. На розі вул. Січової – пр-ту Відродження.
10. Вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»).
11. Вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку).
12. Вул. Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»).
13. Вул. Львівська (поблизу магазину «Наш Край»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинки, продаж, Луцьк, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет
Сьогодні, 12:40
У Польщі затримали українця за подвійне вбивство
Сьогодні, 12:26
Де у Луцьку перед Новим роком продаватимуть ялинки і сосни. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 12:20
На Волині автівка збила підлітка: хлопець – в лікарні
Сьогодні, 12:16
У Луцьку – аварія за участю маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада
15 листопад, 11:00
Куди піти на вихідні у Луцьку: 8 – 10 листопада Куди піти на вихідні у Луцьку: 8 – 10 листопада
08 листопад, 11:00
Куди піти на вихідні у Луцьку: 1 – 3 листопада Куди піти на вихідні у Луцьку: 1 – 3 листопада
01 листопад, 11:00
Куди піти на вихідні у Луцьку: 25 – 27 жовтня Куди піти на вихідні у Луцьку: 25 – 27 жовтня
25 жовтень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя українців із США подарувало Волинській обласній бібліотеці цінні книги
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
Сьогодні, 13:03
 0
Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»
Сьогодні, 12:50
 0
Перед судом постане банда, яка викрадала елітні автівки у Луцьку
Сьогодні, 12:45
 0
Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿