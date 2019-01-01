Де у Луцьку перед Новим роком продаватимуть ялинки і сосни. СПИСОК ЛОКАЦІЙ





Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Перелік вулиць, на яких дозволили розміщувати пункти з реалізації хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят:



1. Бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки).

2. Пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»).

3. Пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»).

4. Пр-т Соборності, 26.

5. Пр-т Соборності (поблизу відділу ДРАЦС).

6. Вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту).

7. Вул. Глушець (навпроти Центрального ринку).

8. Пр-т Відродження, 6.

9. На розі вул. Січової – пр-ту Відродження.

10. Вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»).

11. Вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку).

12. Вул. Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»).

13. Вул. Львівська (поблизу магазину «Наш Край»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили розміщення пунктів продажу хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят на вулицях міста.Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Перелік вулиць, на яких дозволили розміщувати пункти з реалізації хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят:1. Бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки).2. Пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»).3. Пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»).4. Пр-т Соборності, 26.5. Пр-т Соборності (поблизу відділу ДРАЦС).6. Вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту).7. Вул. Глушець (навпроти Центрального ринку).8. Пр-т Відродження, 6.9. На розі вул. Січової – пр-ту Відродження.10. Вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»).11. Вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку).12. Вул. Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»).13. Вул. Львівська (поблизу магазину «Наш Край»).

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