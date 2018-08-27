У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 11:48
У Шацьку у вівторок, 19 листопада, зранку горіла господарська будівля.
Про це повідомляє "Район.Шацьк".
На виклик приїхали працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Шацька, які ліквідували загоряння. Вогонь знищив частину даху.
За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Район.Шацьк".
На виклик приїхали працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Шацька, які ліквідували загоряння. Вогонь знищив частину даху.
За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – аварія за участю маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 11:48
У «Волинського облавтодору» – новий керівник
Сьогодні, 11:42
У центральному парку Луцька по-новому їздитимуть підприємці
Сьогодні, 11:33