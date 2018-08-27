вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля

У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля
У Шацьку у вівторок, 19 листопада, зранку горіла господарська будівля.

Про це повідомляє "Район.Шацьк".

На виклик приїхали працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Шацька, які ліквідували загоряння. Вогонь знищив частину даху.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання.

У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля
У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, пожежа, господарська споруда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – аварія за участю маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Яка ситуація з субвенціями на Волині та чому деякі громади можуть втратити кошти
Сьогодні, 11:50
У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 11:48
У «Волинського облавтодору» – новий керівник
Сьогодні, 11:42
У центральному парку Луцька по-новому їздитимуть підприємці
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
У місті на Волині горів торговельний павільйон У місті на Волині горів торговельний павільйон
24 вересень, 14:22
У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу
31 серпень, 21:05
У волинському місті горіла господарська споруда У волинському місті горіла господарська споруда
05 серпень, 12:40
У Шацьку сталася пожежа У Шацьку сталася пожежа
27 серпень, 2018, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя українців із США подарувало Волинській обласній бібліотеці цінні книги
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
Сьогодні, 13:03
 0
Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»
Сьогодні, 12:50
 0
Перед судом постане банда, яка викрадала елітні автівки у Луцьку
Сьогодні, 12:45
 0
Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿