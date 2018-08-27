У курортному селищі на Волині горіла господарська будівля





Про це повідомляє



На виклик приїхали працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Шацька, які ліквідували загоряння. Вогонь знищив частину даху.



За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку у вівторок, 19 листопада, зранку горіла господарська будівля.Про це повідомляє "Район.Шацьк" На виклик приїхали працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Шацька, які ліквідували загоряння. Вогонь знищив частину даху.За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання.

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