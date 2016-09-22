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У Луцьку – аварія за участю маршрутки. ВІДЕО

У Луцьку – аварія за участю маршрутки. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Потебні-Гнідавська сталася аварія за участю легковика та маршрутки.

Подія трапилась учора, 19 листопада, близько 20 години, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Водій Mitsubishi Lancer проїхав на заборонний жовтий сигнал світлофора, рухаючись вулицею Гнідавською. Тим часом, водій маршрутного автобуса, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю, що рухався прямо.

На щастя, обійшлось без потерпілих, хоча наслідки могли бути невтішними.

Патрульні склали на обох винуватців протоколи за ст. 124 КУпАП, посвідчення водіїв вилучили.


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Теги: Луцьк, маршрутка, зіткнення
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