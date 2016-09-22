У Луцьку – аварія за участю маршрутки. ВІДЕО





Подія трапилась учора, 19 листопада, близько 20 години, - повідомляє



Водій Mitsubishi Lancer проїхав на заборонний жовтий сигнал світлофора, рухаючись вулицею Гнідавською. Тим часом, водій маршрутного автобуса, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю, що рухався прямо.



На щастя, обійшлось без потерпілих, хоча наслідки могли бути невтішними.



Патрульні склали на обох винуватців протоколи за ст. 124 КУпАП, посвідчення водіїв вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Потебні-Гнідавська сталася аварія за участю легковика та маршрутки.Подія трапилась учора, 19 листопада, близько 20 години, - повідомляє патрульна поліція Волині Водій Mitsubishi Lancer проїхав на заборонний жовтий сигнал світлофора, рухаючись вулицею Гнідавською. Тим часом, водій маршрутного автобуса, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю, що рухався прямо.На щастя, обійшлось без потерпілих, хоча наслідки могли бути невтішними.Патрульні склали на обох винуватців протоколи за ст. 124 КУпАП, посвідчення водіїв вилучили.

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