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У Любешівському районі в деяких селах встановили контейнери для роздільного збору сміття

У Любешівському районі в деяких селах встановили контейнери для роздільного збору сміття
У Любешівському районі в трьох населених пунктах встановили контейнерні майданчики для роздільного збору твердих побутових відходів: по два у Седлищах та Березичах, один – в Угриничах.

Про це інформують на сайті Любешівської ОТГ.

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Найближчим часом їх дообладнають сітчастими контейнерами для збору ПЕТ-пляшки та пластику і контейнером для скла. Окрім того, такі майданчики планують встановити в селах Залізниця, Судче, Любешівська Воля та В'язівне.

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Теги: сміття, Любешів, контейнери
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