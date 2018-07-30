У Любешівському районі в деяких селах встановили контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 20:06
У Любешівському районі в трьох населених пунктах встановили контейнерні майданчики для роздільного збору твердих побутових відходів: по два у Седлищах та Березичах, один – в Угриничах.
Про це інформують на сайті Любешівської ОТГ.
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Найближчим часом їх дообладнають сітчастими контейнерами для збору ПЕТ-пляшки та пластику і контейнером для скла. Окрім того, такі майданчики планують встановити в селах Залізниця, Судче, Любешівська Воля та В'язівне.
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Про це інформують на сайті Любешівської ОТГ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Роздільний збір сміття по-луцьки: у місті на звичайні контейнери ліплять наклейки
Найближчим часом їх дообладнають сітчастими контейнерами для збору ПЕТ-пляшки та пластику і контейнером для скла. Окрім того, такі майданчики планують встановити в селах Залізниця, Судче, Любешівська Воля та В'язівне.
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