В одному із супермаркетів Луцька у камері схову зникли речі

Олени Бугайчук пропала парасоля у луцькому супермаркеті на проспекті Соборності.



Проте адміністрація закладу відмовилася компенсувати втрачену річ, - пише



«Я пред’являла претензії до адміністрації, але нічого з того не вийшло. Думаю, я сама винна, бо не пам’ятаю, чи закрила скриньку. Поспішала. Знаю, що прийшла відкривати і забрати парасолю, то скринька була прикрита, але не закрита на ключ», – розповідає жінка.



Охорона практично усіх торгових закладів змушує відвідувачів залишати особисті речі у камері схову.



Що робити у випадку, коли людина не хоче цього робити, та чи має право охорона закладу змушувати залишати речі, «Конкуренту» розповів голова ГС "Асоціація власників малого та середнього бізнесу міста Києва" Руслан Соболь.



Якщо ж ви добровільно вирішили залишити свої речі у камері схову будь-якого торгового закладу, де написано, що адміністрація закладу ніякої відповідальності за їх збереження не несе, ви можете втратити ці речі. Попри те, що така послуга, як зберігання речей, є практично у всіх закладах і вона безкоштовна, все ж існує ризик того, що коли відвідувач закладу прийде забирати свої речі, то їх просто банально може не виявитися на місці.



Зі слів Руслана Соболя, якщо покупцеві зручно ходити із своїми речами по торговій залі і він упевнений, що речі не викличуть додаткового інтересу з боку охорони, тоді він має право носити їх із собою. Це не заборонено. Якщо речі великогабаритні, то зручніше їх все ж залишити у камері схову, щоб нікому нічого не пояснювати та аби не привертати до себе уваги служби безпеки. Хоча зазвичай у різних торгових закладах служби безпеки різні: хтось дозволяє заходити з особистими речами, хтось – ні.



«Насправді, усі ці нюанси не зовсім врегульовані законодавством. Ймовірність того, що речі викрадуть – мізерна. Тому, якщо є така можливість покласти їх у камеру схову, то чому її не використати? Якщо ж все-таки сталася крадіжка, можна викликати поліцію, доводити свою правоту в досудовому форматі. Якщо є необхідність, то і в судовому. І зобов’язувати ту торгову точку компенсувати втрати, які понесли. Це довгий, клопіткий і невдячний процес. Оскільки адміністрація знімає з себе відповідальність, потрібно довести факт примусу залишити речі у камері схову», – коментує Руслан Соболь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лучанкипропала парасоля у луцькому супермаркеті на проспекті Соборності.Проте адміністрація закладу відмовилася компенсувати втрачену річ, - пише ІА "Конкурент" «Я пред’являла претензії до адміністрації, але нічого з того не вийшло. Думаю, я сама винна, бо не пам’ятаю, чи закрила скриньку. Поспішала. Знаю, що прийшла відкривати і забрати парасолю, то скринька була прикрита, але не закрита на ключ», – розповідає жінка.Охорона практично усіх торгових закладів змушує відвідувачів залишати особисті речі у камері схову.Що робити у випадку, коли людина не хоче цього робити, та чи має право охорона закладу змушувати залишати речі, «Конкуренту» розповів голова ГС "Асоціація власників малого та середнього бізнесу міста Києва"Якщо ж ви добровільно вирішили залишити свої речі у камері схову будь-якого торгового закладу, де написано, що адміністрація закладу ніякої відповідальності за їх збереження не несе, ви можете втратити ці речі. Попри те, що така послуга, як зберігання речей, є практично у всіх закладах і вона безкоштовна, все ж існує ризик того, що коли відвідувач закладу прийде забирати свої речі, то їх просто банально може не виявитися на місці.Зі слів Руслана Соболя, якщо покупцеві зручно ходити із своїми речами по торговій залі і він упевнений, що речі не викличуть додаткового інтересу з боку охорони, тоді він має право носити їх із собою. Це не заборонено. Якщо речі великогабаритні, то зручніше їх все ж залишити у камері схову, щоб нікому нічого не пояснювати та аби не привертати до себе уваги служби безпеки. Хоча зазвичай у різних торгових закладах служби безпеки різні: хтось дозволяє заходити з особистими речами, хтось – ні.«Насправді, усі ці нюанси не зовсім врегульовані законодавством. Ймовірність того, що речі викрадуть – мізерна. Тому, якщо є така можливість покласти їх у камеру схову, то чому її не використати? Якщо ж все-таки сталася крадіжка, можна викликати поліцію, доводити свою правоту в досудовому форматі. Якщо є необхідність, то і в судовому. І зобов’язувати ту торгову точку компенсувати втрати, які понесли. Це довгий, клопіткий і невдячний процес. Оскільки адміністрація знімає з себе відповідальність, потрібно довести факт примусу залишити речі у камері схову», – коментує Руслан Соболь.

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