На Волині автівка збила підлітка: хлопець – в лікарні
Сьогодні, 12:16
Учора, 19 листопада, ввечері у селищі Локачі автомобіль Peugeot збив 15-річного жителя Рожищенського району. Хлопець потрапив до лікарні.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що юнак перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому місці.
За цим фактом слідчі Локачинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розлідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що юнак перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому місці.
За цим фактом слідчі Локачинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розлідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне.
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