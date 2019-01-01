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На Волині автівка збила підлітка: хлопець – в лікарні

На Волині автівка збила підлітка: хлопець – в лікарні
Учора, 19 листопада, ввечері у селищі Локачі автомобіль Peugeot збив 15-річного жителя Рожищенського району. Хлопець потрапив до лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що юнак перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

За цим фактом слідчі Локачинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розлідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Фото ілюстративне.

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Теги: Локачі, аварія, Волинь
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