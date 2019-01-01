На Волині автівка збила підлітка: хлопець – в лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, що юнак перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому місці.



За цим фактом слідчі Локачинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розлідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 19 листопада, ввечері у селищі Локачі автомобіль Peugeot збив 15-річного жителя Рожищенського району. Хлопець потрапив до лікарні.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що юнак перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому місці.За цим фактом слідчі Локачинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розлідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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