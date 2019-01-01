У Польщі затримали українця за подвійне вбивство
Сьогодні, 12:26
Польські прикордонники затримали українця, який перебував у розшуку на території Євросоюзу за подвійне вбивство в Чехії.
Про це повідомляє прес-служба Бещадського прикордонного управління, - пише Корреспондент.
Українця затримали згідно з Європейським ордером на арешт (EAW) при виїзді з Польщі. Чоловік подорожував на автобусі за маршрутом Прага - Київ. З моменту вчинення злочину до моменту його арешту пройшло близько десяти годин.
Під час дорожніх перевірок співробітники прикордонної служби встановили, що 32-річного українського громадянина розшукують чеські правоохоронці. Інформація з міжнародних пошукових баз свідчила, що його переслідували за вбивство двох осіб, вчинене днем раніше, 17 листопада.
Під час арешту чоловік не чинив опору, хоча і був здивований.
Наразі він залишається в розпорядженні Прземської прокуратури і чекає початку процедури екстрадиції.
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Про це повідомляє прес-служба Бещадського прикордонного управління, - пише Корреспондент.
Українця затримали згідно з Європейським ордером на арешт (EAW) при виїзді з Польщі. Чоловік подорожував на автобусі за маршрутом Прага - Київ. З моменту вчинення злочину до моменту його арешту пройшло близько десяти годин.
Під час дорожніх перевірок співробітники прикордонної служби встановили, що 32-річного українського громадянина розшукують чеські правоохоронці. Інформація з міжнародних пошукових баз свідчила, що його переслідували за вбивство двох осіб, вчинене днем раніше, 17 листопада.
Під час арешту чоловік не чинив опору, хоча і був здивований.
Наразі він залишається в розпорядженні Прземської прокуратури і чекає початку процедури екстрадиції.
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