У Польщі затримали українця за подвійне вбивство





Про це повідомляє прес-служба Бещадського прикордонного управління, - пише



Українця затримали згідно з Європейським ордером на арешт (EAW) при виїзді з Польщі. Чоловік подорожував на автобусі за маршрутом Прага - Київ. З моменту вчинення злочину до моменту його арешту пройшло близько десяти годин.



Під час дорожніх перевірок співробітники прикордонної служби встановили, що 32-річного українського громадянина розшукують чеські правоохоронці. Інформація з міжнародних пошукових баз свідчила, що його переслідували за вбивство двох осіб, вчинене днем ​​раніше, 17 листопада.



Під час арешту чоловік не чинив опору, хоча і був здивований.



Наразі він залишається в розпорядженні Прземської прокуратури і чекає початку процедури екстрадиції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники затримали українця, який перебував у розшуку на території Євросоюзу за подвійне вбивство в Чехії.Про це повідомляє прес-служба Бещадського прикордонного управління, - пише Корреспондент Українця затримали згідно з Європейським ордером на арешт (EAW) при виїзді з Польщі. Чоловік подорожував на автобусі за маршрутом Прага - Київ. З моменту вчинення злочину до моменту його арешту пройшло близько десяти годин.Під час дорожніх перевірок співробітники прикордонної служби встановили, що 32-річного українського громадянина розшукують чеські правоохоронці. Інформація з міжнародних пошукових баз свідчила, що його переслідували за вбивство двох осіб, вчинене днем ​​раніше, 17 листопада.Під час арешту чоловік не чинив опору, хоча і був здивований.Наразі він залишається в розпорядженні Прземської прокуратури і чекає початку процедури екстрадиції.

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