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У Польщі затримали українця за подвійне вбивство

У Польщі затримали українця за подвійне вбивство
Польські прикордонники затримали українця, який перебував у розшуку на території Євросоюзу за подвійне вбивство в Чехії.

Про це повідомляє прес-служба Бещадського прикордонного управління, - пише Корреспондент.

Українця затримали згідно з Європейським ордером на арешт (EAW) при виїзді з Польщі. Чоловік подорожував на автобусі за маршрутом Прага - Київ. З моменту вчинення злочину до моменту його арешту пройшло близько десяти годин.

Під час дорожніх перевірок співробітники прикордонної служби встановили, що 32-річного українського громадянина розшукують чеські правоохоронці. Інформація з міжнародних пошукових баз свідчила, що його переслідували за вбивство двох осіб, вчинене днем ​​раніше, 17 листопада.

Під час арешту чоловік не чинив опору, хоча і був здивований.

Наразі він залишається в розпорядженні Прземської прокуратури і чекає початку процедури екстрадиції.


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Теги: Польща, українець, подвійне вбивство
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