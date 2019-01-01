Перед судом постане банда, яка викрадала елітні автівки у Луцьку



Зясувалось, що раніше судимий уже 36-річний волинянин залучив до злочинного промислу 24-річного та 37-річного спільників, які мали досвід у викраденні автомобілів, адже у квітні 2019 року заволоділи автомобілем марки Toyota C-HR Hybrid вартістю майже 800 тис грн, який перебував на стоянці поряд із будинком на вулиці Кравчука в Луцьку, - пише пресслужба прокуратури області.



Члени групи ретельно планували злочини, від викрадення авто, його шляху до місця переховування аж до збуту.



У травні 2019 року зловмисники з-під будинку на тій же вулиці Кравчука викрали автомобіль марки Audi Q5 вартістю понад 555 тис грн.



За кілька днів по тому працівники поліції виявили це авто в одному з районів Луцька та перепинили йому шлях до виїзду з двору. Наймолодший член злочинної групи, який перебував за кермом, протаранив викраденим позашляховиком автомобіль правоохоронців, вчинив їм активний опір та, намагаючись уникнути затримання, зламав працівникові поліції палець на руці. Під час обшуку згодом у чоловіка також вилучили пістолет із набоями.



Відтак молодика обвинувачують ще й в опорі працівникові правоохоронного органу, заподіянні поліцейському середньої тяжкості тілесних ушкоджень та у зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.



Невдовзі всі члени організованої групи постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.



До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зясувалось, що раніше судимий уже 36-річний волинянин залучив до злочинного промислу 24-річного та 37-річного спільників, які мали досвід у викраденні автомобілів, адже у квітні 2019 року заволоділи автомобілем марки Toyota C-HR Hybrid вартістю майже 800 тис грн, який перебував на стоянці поряд із будинком на вулиці Кравчука в Луцьку, - пише пресслужба прокуратури області.Члени групи ретельно планували злочини, від викрадення авто, його шляху до місця переховування аж до збуту.У травні 2019 року зловмисники з-під будинку на тій же вулиці Кравчука викрали автомобіль марки Audi Q5 вартістю понад 555 тис грн.За кілька днів по тому працівники поліції виявили це авто в одному з районів Луцька та перепинили йому шлях до виїзду з двору. Наймолодший член злочинної групи, який перебував за кермом, протаранив викраденим позашляховиком автомобіль правоохоронців, вчинив їм активний опір та, намагаючись уникнути затримання, зламав працівникові поліції палець на руці. Під час обшуку згодом у чоловіка також вилучили пістолет із набоями.Відтак молодика обвинувачують ще й в опорі працівникові правоохоронного органу, заподіянні поліцейському середньої тяжкості тілесних ушкоджень та у зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.Невдовзі всі члени організованої групи постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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