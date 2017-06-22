На Волині знову виявили радіоактивні гриби

У Маневицькому районі виявили радіоактивні гриби.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інформують, що гриби з Маневицького району у листопаді знову дослідили на вміст радіонуклідів.При проведенні досліджень виявили перевищення вмісту радіонуклідів цезію-137 в 11 пробах грибів, зібраних в селах Серхів, Лишнівка, Галузія, Карасин, Прилісне, Городок, Замостя, Градиськ, Підгаття, Будки.Максимальний вміст радіонуклідів в грибах перевищував допустимі рівні майже в 6 раз.Додають, що провели роз’яснювальну робота серед населення по вживанню та використанню дарів лісу для запобігання внутрішнього опромінення населення.Нагадаємо, у жовтні(козли) свіжі, які були зібрані в урочищі біля села Карасин.