На Волині знову виявили радіоактивні гриби
Сьогодні, 13:03
У Маневицькому районі виявили радіоактивні гриби.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що гриби з Маневицького району у листопаді знову дослідили на вміст радіонуклідів.
При проведенні досліджень виявили перевищення вмісту радіонуклідів цезію-137 в 11 пробах грибів, зібраних в селах Серхів, Лишнівка, Галузія, Карасин, Прилісне, Городок, Замостя, Градиськ, Підгаття, Будки.
Максимальний вміст радіонуклідів в грибах перевищував допустимі рівні майже в 6 раз.
Додають, що провели роз’яснювальну робота серед населення по вживанню та використанню дарів лісу для запобігання внутрішнього опромінення населення.
Нагадаємо, у жовтні вже виявляли радіоактивні гриби їжовики (козли) свіжі, які були зібрані в урочищі біля села Карасин.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що гриби з Маневицького району у листопаді знову дослідили на вміст радіонуклідів.
При проведенні досліджень виявили перевищення вмісту радіонуклідів цезію-137 в 11 пробах грибів, зібраних в селах Серхів, Лишнівка, Галузія, Карасин, Прилісне, Городок, Замостя, Градиськ, Підгаття, Будки.
Максимальний вміст радіонуклідів в грибах перевищував допустимі рівні майже в 6 раз.
Додають, що провели роз’яснювальну робота серед населення по вживанню та використанню дарів лісу для запобігання внутрішнього опромінення населення.
Нагадаємо, у жовтні вже виявляли радіоактивні гриби їжовики (козли) свіжі, які були зібрані в урочищі біля села Карасин.
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