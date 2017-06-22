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На Волині знову виявили радіоактивні гриби

На Волині знову виявили радіоактивні гриби
У Маневицькому районі виявили радіоактивні гриби.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Інформують, що гриби з Маневицького району у листопаді знову дослідили на вміст радіонуклідів.

При проведенні досліджень виявили перевищення вмісту радіонуклідів цезію-137 в 11 пробах грибів, зібраних в селах Серхів, Лишнівка, Галузія, Карасин, Прилісне, Городок, Замостя, Градиськ, Підгаття, Будки.

Максимальний вміст радіонуклідів в грибах перевищував допустимі рівні майже в 6 раз.

Додають, що провели роз’яснювальну робота серед населення по вживанню та використанню дарів лісу для запобігання внутрішнього опромінення населення.

Нагадаємо, у жовтні вже виявляли радіоактивні гриби їжовики (козли) свіжі, які були зібрані в урочищі біля села Карасин.

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Теги: гриби, радіонукліди, Маневицький, Волинь
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