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Чи тепло волинянам цьогоріч: як в області проходить опалювальний сезон 2019

Чи тепло волинянам цьогоріч: як в області проходить опалювальний сезон 2019
Станом на 20 листопада цього року усі 863 котельні запущені у роботу і працюють належним чином. Це 1122 об’єкти соціальної сфери, зокрема 435 дошкільних навчальних закладів, 642 учбових закладів та 45 лікарень області – підключені до опалення і працюють в нормальному режимі.

Про стан проходження опалювального сезону в області звітував заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Андрій Пиріг 20 листопада під час оперативної наради у т. в. о. голови обласної державної адміністрації.

Так, централізованим опаленням охоплено 1624 житлових будинки, це становить 99%. (1108 будинків належать місцевим радам, 455 – ОСББ).
«Варто зазначити, що будинки з системою управління «ОСББ» самі регулюють подачу теплоносія», – зауважує Андрій Пиріг і додає, що помітні також і старання людей максимально економити і зменшувати подачу теплоносія.

Відсотково розділилися також і думки населення стосовно системи опалення: половина тих, «кому мало», а половина тих, кому забагато тепла. Андрій Пиріг каже, що зважаючи на «плюсову» температуру, то врегулювати це питання можна лише звернувшись до відповідних органів влади, але у жодному разі не прикручувати подачу самовільно.

«Дуже частим є самостійне втручання мешканців у систему опалення, коли без згоди починають її переробляти. Окрім того, є також випадки, коли на перших поверхах житлових будинків є офісні приміщення або ж магазини, що самовільно починають переробляти систему чи перекривати її. Це зумовлює розбалансування усієї мережі і призводить до дискомфорту усіх мешканців будинку», – заступник директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ каже, що такі скарги є у всіх містах. Найбільше – Луцьк, Ковель та Володимир-Волинський.

Андрій Пиріг також розповів, що з початку року і опалювального сезону зокрема трапилося 50 локальних витоків теплоносія. Додає: «Усі аварії ліквідовуються вчасно, протягом доби».

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Теги: опалювальний сезон, Волинь, статистика
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