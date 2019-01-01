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28-річна волинянка купила «кота в мішку»

28-річна волинянка купила «кота в мішку»
19 листопада до Володимир-Волинського відділу поліції надійшла заява від жительки міста про телефонне шахрайство.

Про це повідомляє "Буг".

28-річна мешканка Володимира-Волинського 18 листопада, близько 15:30, перерахувала кошти в сумі 1700 гривень за купівлю кошеняти на банківський рахунок невідомій особі. Жінка знайшла оголошення про продаж тваринки на сайті “OLX”.

Після перерахунку коштів невстановлена особа перестала відповідати на телефонні дзвінки заявниці.

Тривають слідчі дії.

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Теги: Володимир, шахраї, котик
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