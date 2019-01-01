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Луцькі нацгвардійці з подарунками відвідали дитбудинок. ФОТО

Луцькі нацгвардійці з подарунками відвідали дитбудинок. ФОТО
20 листопада військовослужбовці Луцького батальйону Національної гвардії України завітали в гості до малечі з Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини «Малютка».

Про це повідомляє військова частина Національної гвардії України міста Луцьк.

До Всесвітнього дня дитини гвардійці військової частини 1141 подарували маленьким вихованцям будинку дитячі книги, підгузки, розмальовки та солодощі.

"Для нас відвідини дитячого будинку – це завжди радість і позитивні емоції. Переконаний, що і малюки відчувають те саме. Вони хоч на мить можуть відчути себе у справжньому сімейному колі", – зазначив заступник командира частини по роботі з особовим складом, майор Андрій Сало.

Луцькі нацгвардійці з подарунками відвідали дитбудинок. ФОТО
Луцькі нацгвардійці з подарунками відвідали дитбудинок. ФОТО
Луцькі нацгвардійці з подарунками відвідали дитбудинок. ФОТО
Луцькі нацгвардійці з подарунками відвідали дитбудинок. ФОТО
Луцькі нацгвардійці з подарунками відвідали дитбудинок. ФОТО

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Теги: луцькі нацгвардійці, дитячий будинок, Волинь
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