За декілька днів – відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Сьогодні, 14:46
23 та 24 листопада на першому поверсі торгово-розважального центру з 14 до 18:00 відбуватиметься перший відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019».
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Під час відбіркового туру члени журі оберуть півфіналістів в трьох напрямках: вокальний, танцювальний та театральний.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на щорічному масштабному святі «Забіг Миколаїв» 15 грудня. Кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом on-line голосування.
«Це буде феєричне передноворічне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням казкової події разом з ТРЦ ПортCity та новими талантами», – повідомляють у «ПортCity».
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Під час відбіркового туру члени журі оберуть півфіналістів в трьох напрямках: вокальний, танцювальний та театральний.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на щорічному масштабному святі «Забіг Миколаїв» 15 грудня. Кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом on-line голосування.
«Це буде феєричне передноворічне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням казкової події разом з ТРЦ ПортCity та новими талантами», – повідомляють у «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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