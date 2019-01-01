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За декілька днів – відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*

За декілька днів – відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
23 та 24 листопада на першому поверсі торгово-розважального центру з 14 до 18:00 відбуватиметься перший відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019».

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Під час відбіркового туру члени журі оберуть півфіналістів в трьох напрямках: вокальний, танцювальний та театральний.

Усі фіналісти конкурсу виступлять на щорічному масштабному святі «Забіг Миколаїв» 15 грудня. Кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом on-line голосування.

«Це буде феєричне передноворічне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням казкової події разом з ТРЦ ПортCity та новими талантами», – повідомляють у «ПортCity».

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Теги: «Таланти ПортCity 2019», конкурс, Луцьк
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