За декілька днів – відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*

23 та 24 листопада на першому поверсі торгово-розважального центру з 14 до 18:00 відбуватиметься перший відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019».Про це повідомляє пресслужба закладу.Під час відбіркового туру члени журі оберуть півфіналістів в трьох напрямках: вокальний, танцювальний та театральний.Усі фіналісти конкурсу виступлять на щорічному масштабному святі «Забіг Миколаїв» 15 грудня. Кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом on-line голосування.«Це буде феєричне передноворічне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням казкової події разом з ТРЦ ПортCity та новими талантами», – повідомляють у «ПортCity».