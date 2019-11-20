На Чернігівщині чоловік ножем порізав працівницю РАЦСу





Він приблизно десять разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім втік, - пишуть



Постраждалу госпіталізували. За словами медиків, життю і здоров’ю пацієнтки нічого не загрожує.



Поліція затримала нападника. Наразі проти нього відкрили кримінальне провадження за статею замах на вбивство. Чоловік перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Козелець Чернігівської області 34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю РАЦСу з ножем на очах у відвідувачів з дітьми.Він приблизно десять разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім втік, - пишуть Факти Постраждалу госпіталізували. За словами медиків, життю і здоров’ю пацієнтки нічого не загрожує.Поліція затримала нападника. Наразі проти нього відкрили кримінальне провадження за статею замах на вбивство. Чоловік перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.

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