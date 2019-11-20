На Чернігівщині чоловік ножем порізав працівницю РАЦСу
Сьогодні, 15:09
У місті Козелець Чернігівської області 34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю РАЦСу з ножем на очах у відвідувачів з дітьми.
Він приблизно десять разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім втік, - пишуть Факти.
Постраждалу госпіталізували. За словами медиків, життю і здоров’ю пацієнтки нічого не загрожує.
Поліція затримала нападника. Наразі проти нього відкрили кримінальне провадження за статею замах на вбивство. Чоловік перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.
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Він приблизно десять разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім втік, - пишуть Факти.
Постраждалу госпіталізували. За словами медиків, життю і здоров’ю пацієнтки нічого не загрожує.
Поліція затримала нападника. Наразі проти нього відкрили кримінальне провадження за статею замах на вбивство. Чоловік перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.
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