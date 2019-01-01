У школах та дитсадочках Волині навчалися безпечному харчуванню. ВІДЕО





Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам та керівникам областей підготувати реалістичний план наведення порядку у сфері безпеки харчування в закладах освіти, - йдеться у сюжеті



За його інформацією, в школах та дитячих садках щодня харчується 5 мільйонів дітей. За 2019 рік у 38% закладів встановили порушення в організації харчування — 626 отруєнь. На Волині впроваджувати у життя доручення прем’єра почали з 15 листопада.



Це – їдальня 26-ї школи Луцька. Нині йде урок, працівники харчоблоку готуються до перерви, коли учні прийдуть їсти. Готують обід для учнів 2-ї зміни. Зі слів директора Івана Леуша, в цій школі навчається 2081 дитина. Щодня тут харчується близько 9-ти сотень школярів.



Керівничка харчоблоку Людмила Соломонюк каже, що з першого вересня до меню їдальні ввели нагетси, паелью і бургери. З її слів, вимог щодо безпеки і якості продуктів тут дотримувались і до доручення прем’єра Гончарука навести лад із харчуванням у закладах освіти.



Якість харчування щодня перевіряє шкільна медсестра. Зі слів керівника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Назара Орла, в школах і дитсадках фахівці контролюють дотримання правил і умов харчування. дітей.



Заступниця начальника обласного управління освіти, науки і молоді Тетяна Соломіна розповіла, що в районах області з 13 листопада почали проводити навчання щодо безпечності харчування.



Зі слів Соломіної, нині на Волині – 608 шкіл та 489 дитсадків.







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