У школах та дитсадочках Волині навчалися безпечному харчуванню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
На Волині провели навчання щодо безпечності харчування у школах та дитсадках.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам та керівникам областей підготувати реалістичний план наведення порядку у сфері безпеки харчування в закладах освіти, - йдеться у сюжеті "Суспільного".
За його інформацією, в школах та дитячих садках щодня харчується 5 мільйонів дітей. За 2019 рік у 38% закладів встановили порушення в організації харчування — 626 отруєнь. На Волині впроваджувати у життя доручення прем’єра почали з 15 листопада.
Це – їдальня 26-ї школи Луцька. Нині йде урок, працівники харчоблоку готуються до перерви, коли учні прийдуть їсти. Готують обід для учнів 2-ї зміни. Зі слів директора Івана Леуша, в цій школі навчається 2081 дитина. Щодня тут харчується близько 9-ти сотень школярів.
Керівничка харчоблоку Людмила Соломонюк каже, що з першого вересня до меню їдальні ввели нагетси, паелью і бургери. З її слів, вимог щодо безпеки і якості продуктів тут дотримувались і до доручення прем’єра Гончарука навести лад із харчуванням у закладах освіти.
Якість харчування щодня перевіряє шкільна медсестра. Зі слів керівника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Назара Орла, в школах і дитсадках фахівці контролюють дотримання правил і умов харчування. дітей.
Заступниця начальника обласного управління освіти, науки і молоді Тетяна Соломіна розповіла, що в районах області з 13 листопада почали проводити навчання щодо безпечності харчування.
Зі слів Соломіної, нині на Волині – 608 шкіл та 489 дитсадків.
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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам та керівникам областей підготувати реалістичний план наведення порядку у сфері безпеки харчування в закладах освіти, - йдеться у сюжеті "Суспільного".
За його інформацією, в школах та дитячих садках щодня харчується 5 мільйонів дітей. За 2019 рік у 38% закладів встановили порушення в організації харчування — 626 отруєнь. На Волині впроваджувати у життя доручення прем’єра почали з 15 листопада.
Це – їдальня 26-ї школи Луцька. Нині йде урок, працівники харчоблоку готуються до перерви, коли учні прийдуть їсти. Готують обід для учнів 2-ї зміни. Зі слів директора Івана Леуша, в цій школі навчається 2081 дитина. Щодня тут харчується близько 9-ти сотень школярів.
Керівничка харчоблоку Людмила Соломонюк каже, що з першого вересня до меню їдальні ввели нагетси, паелью і бургери. З її слів, вимог щодо безпеки і якості продуктів тут дотримувались і до доручення прем’єра Гончарука навести лад із харчуванням у закладах освіти.
Якість харчування щодня перевіряє шкільна медсестра. Зі слів керівника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Назара Орла, в школах і дитсадках фахівці контролюють дотримання правил і умов харчування. дітей.
Заступниця начальника обласного управління освіти, науки і молоді Тетяна Соломіна розповіла, що в районах області з 13 листопада почали проводити навчання щодо безпечності харчування.
Зі слів Соломіної, нині на Волині – 608 шкіл та 489 дитсадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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