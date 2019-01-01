Човен і три валізи харчів: луцькі прикордонники затримали турків-мандрівників
Сьогодні, 15:30
Прикордонники Луцького загону посеред ночі затримали трьох іноземців, які прямували до Польщі.
Аби дістатися по той бік кордону нелегально, чоловіки ретельно готувалися. Адже окрім трьох валіз речей та продуктів харчування, вони взяли з собою гумовий човен, насос та весла, - інформує Держприкордонслужба України.
До річки Західний Буг, по якій пролягає лінія державного кордону, «туристи» не дійшли кілька сотень метрів. Тут їх вже очікували прикордонники, які й затримали мандрівників.
Під час перевірки документів, які вони мали при собі, з’ясувалося, що подорожувальники є громадянами Туреччини і прибули в Україну встановленим порядком, через один із столичних аеропортів. Однак згодом запланували незаконно потрапити в країни Євросоюзу.
Наразі «шукачів кращої долі» затримали для з’ясування усіх обставин правопорушення, тривають перевірочні заходи.
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Аби дістатися по той бік кордону нелегально, чоловіки ретельно готувалися. Адже окрім трьох валіз речей та продуктів харчування, вони взяли з собою гумовий човен, насос та весла, - інформує Держприкордонслужба України.
До річки Західний Буг, по якій пролягає лінія державного кордону, «туристи» не дійшли кілька сотень метрів. Тут їх вже очікували прикордонники, які й затримали мандрівників.
Під час перевірки документів, які вони мали при собі, з’ясувалося, що подорожувальники є громадянами Туреччини і прибули в Україну встановленим порядком, через один із столичних аеропортів. Однак згодом запланували незаконно потрапити в країни Євросоюзу.
Наразі «шукачів кращої долі» затримали для з’ясування усіх обставин правопорушення, тривають перевірочні заходи.
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Коментарі 1
Та які ж це нелегали? Це турецькі працівники які їхали в Польщу запроваджувати систему оплати електронними квитками CityCard.
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