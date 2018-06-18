У центрі Луцька школярі знайшли корпус гранати. ФОТО

Богуслав та Симон Заблоцькі знайшли предмет, схожий на гранату, та повідомили про це в поліцію.



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У неділю, 17 листопада, школярі 12-ти та 10-ти років під час прогулянки у передобідню пору на вулиці Шопена неподалік берега в річці Сапалаївка знайшли предмет, схожий на гранату. Юнаки не розгубилися, діяли чітко, знахідну не зачіпали, а розповіли про неї дорослим та поліції.



На місце події одразу ж виїхали спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області та з’ясували, що знайдений братами предмет – корпус гранати «Ф-1» без запалу. Правоохоронці знахідку вилучили.



Керівник поліції Волині Петро Шпига подякував школярам за вчинок і подарував їм книги та солодощі.



«Безумовно, школярі вчинили правильно і їх вчинок може слугувати добрим прикладом. Школярі оперативно повідомили про знахідку дорослих і поліцію. Вони не наражалися на небезпеку самі й не поставили під загрозу життя та здоров’я інших людей. Окрема подяка батькам хлопців за те що виховують гідних і законослухняних громадян нашої держави», – зазначив генерал поліції Петро Шпига.



Після нагородження керівник сектору ювенальної превенції ГУНП в області Інна Остапович провела гостям екскурсію, ознайомила дітей із роботою чергової частини та вибухотехнічного відділу.



Зокрема, старший інспектор вибухотехнічного відділу поліції області Микита Грицкевич, котрий виїжджав на виклик школярів, продемонстрував гостям колекцію макетів вибухонебезпечних предметів. Він розповідав також про походження вибухонебезпечних предметів та про їх дію.



Поліція Волині наголошує, що у випадку виявлення підозрілих предметів в жодному разі не можна їх торкатися, близько до них не підходити. Обов’язково та невідкладно потрібно повідомити про знахідки дорослих та поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої неділі в Луцьку під час прогулянки братитазнайшли предмет, схожий на гранату, та повідомили про це в поліцію.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області У неділю, 17 листопада, школярі 12-ти та 10-ти років під час прогулянки у передобідню пору на вулиці Шопена неподалік берега в річці Сапалаївка знайшли предмет, схожий на гранату. Юнаки не розгубилися, діяли чітко, знахідну не зачіпали, а розповіли про неї дорослим та поліції.На місце події одразу ж виїхали спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області та з’ясували, що знайдений братами предмет – корпус гранати «Ф-1» без запалу. Правоохоронці знахідку вилучили.Керівник поліції Волиніподякував школярам за вчинок і подарував їм книги та солодощі.«Безумовно, школярі вчинили правильно і їх вчинок може слугувати добрим прикладом. Школярі оперативно повідомили про знахідку дорослих і поліцію. Вони не наражалися на небезпеку самі й не поставили під загрозу життя та здоров’я інших людей. Окрема подяка батькам хлопців за те що виховують гідних і законослухняних громадян нашої держави», – зазначив генерал поліції Петро Шпига.Після нагородження керівник сектору ювенальної превенції ГУНП в областіпровела гостям екскурсію, ознайомила дітей із роботою чергової частини та вибухотехнічного відділу.Зокрема, старший інспектор вибухотехнічного відділу поліції області Микита Грицкевич, котрий виїжджав на виклик школярів, продемонстрував гостям колекцію макетів вибухонебезпечних предметів. Він розповідав також про походження вибухонебезпечних предметів та про їх дію.Поліція Волині наголошує, що у випадку виявлення підозрілих предметів в жодному разі не можна їх торкатися, близько до них не підходити. Обов’язково та невідкладно потрібно повідомити про знахідки дорослих та поліцію.

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