Як урізноманітнити сірі сімейні стосунки*





5 правил, які змінять спільне життя



Психологи і сексологи об'єднали зусилля. Це допомогло розробити 5 кроків до успішного сімейного життя:



- чарівне перетворення;

- інтимні експерименти;

- максимальна відкритість;

- табу на закиди;

- спільне дозвілля.



Кожен крок наблизить вас до гармонії і взаєморозуміння.



Чарівне перетворення



Коли ви починали зустрічатися, ви завжди виглядали ідеально, намагалися одягнутися акуратно і сексуально. Але чи схожий старий домашній халат на легку сукню? Ні, так само як і розтягнута футболка з засаленими шортами не відповідає іміджу мачо.



Важливо перетворити щоденний образ. Відмовтеся від старих речей, які «зійдуть» для дому. Навіть в побуті ви повинні залишатися привабливими для партнера.



Інтимні експерименти



Відмовтеся від стандартних схем статевого життя. Пора відкритися для експериментів і пікантних нововведень. Спробуйте щось нове. Це можуть бути еротичні костюми і наручники або ж фалоімітатори і навіть



Насичені експерименти допомагають підвищити рівень довіри і призводять до стійкого взаєморозуміння. Також вдалий інтим стимулює вироблення гормонів кохання. Пора повернути відчуття «метеликів» в животі!



Максимальна відкритість



Довіряйте і розмовляйте про сокровенне. Це може бути обговорення ситуацій на роботі, новин про друзів і дітей. Також варто відкрито говорити про інтимні бажання і фантазії. Діалог допоможе спільно вибрати еротичні доповнення для статевих утіх на perchinka.com.ua.



Табу на закиди



Систематичне повторення дратівливих ситуацій неминуче закінчиться сплеском негативу. Уникнути цього допоможуть регулярні бесіди. При цьому підносити інформацію про недоліки партнера варто через призму ваших відчуттів. Наприклад: «ти зробив», а «я відчуваю». Так ви спробуєте мінімізувати напругу і репліка переросте в конструктивний діалог, а не в потік взаємних докорів.



Спільне дозвілля



Гуляйте, ходіть в кафе і просто проводьте час в колі сім'ї. Для цього можна виділити один вихідний чи кілька годин щодня. Також не забувайте: спільне дозвілля і тиранія не мають нічого спільного. Кожному партнеру потрібно мінімум 1,5-3 години на тиждень для спілкування з друзями.



Дотримуйтеся цих правил – і ви сформуєте щасливу сім'ю.



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