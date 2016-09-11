На Волині зґвалтували 22-річну дівчину

22-річна волинянка заявила про зґвалтування.Сьогодні, 20 листопада, до поліції із заявою про зґвалтування 22-річної доньки звернулася 45-річна жителька області, - пише ГУНП у Волинській області.За словами заявниці, її донька сьогодні вранці прийшла додому з тілесними ушкодженнями й повідомила про зґвалтування.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України.На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводяться всі необхідні заходи, спрямованні на встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.Санкція статті, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.