На Волині зґвалтували 22-річну дівчину
Сьогодні, 15:43
22-річна волинянка заявила про зґвалтування.
Сьогодні, 20 листопада, до поліції із заявою про зґвалтування 22-річної доньки звернулася 45-річна жителька області, - пише ГУНП у Волинській області.
За словами заявниці, її донька сьогодні вранці прийшла додому з тілесними ушкодженнями й повідомила про зґвалтування.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводяться всі необхідні заходи, спрямованні на встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.
Санкція статті, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
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Сьогодні, 20 листопада, до поліції із заявою про зґвалтування 22-річної доньки звернулася 45-річна жителька області, - пише ГУНП у Волинській області.
За словами заявниці, її донька сьогодні вранці прийшла додому з тілесними ушкодженнями й повідомила про зґвалтування.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводяться всі необхідні заходи, спрямованні на встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.
Санкція статті, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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