вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли можна буде помолитися перед чудотворною іконою в Луцьку, яка замироточила в Єрусалимі

Коли можна буде помолитися перед чудотворною іконою в Луцьку, яка замироточила в Єрусалимі
У луцькому кафедральному соборі Святої Трійці оголосили розпорядок відправ із нагоди прибуття образа Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

7 грудня, субота, 17.00 – зустріч святині біля центральної брами головного храму єпархії.

8 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень до Пречистої Діви Марії; 17.00 – вечірня з акафістом Пресвятій Богородиці.

9–13 грудня, понеділок – п’ятниця: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.

14 грудня, субота: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – всенічна.

15 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.

Окрім зазначених відправ, між ранковими та вечірніми богослужіннями – молебні на замовлення.

Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з’явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлиємі. Тоді один із прочан – священник Павло Михальчук – вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.

У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.

Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить о. Павло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чудотворна ікона, Луцьк, замироточила
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 листопада
Сьогодні, 19:00
У школах та дитсадочках Волині навчалися безпечному харчуванню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
Коли можна буде помолитися перед чудотворною іконою в Луцьку, яка замироточила в Єрусалимі
Сьогодні, 18:03
Анатолій Цьось прокоментував перемогу над Коцаном у першому турі виборів ректора
Сьогодні, 18:00
Під Луцьком на сміттєзвалище викинули тушки мертвих свиней. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Чудотворна ікона, яка замироточила в Єрусалимі, прибуде у Луцьк Чудотворна ікона, яка замироточила в Єрусалимі, прибуде у Луцьк
13 листопад, 17:06
Ректора СНУ ім. Лесі Українки у першому турі не обрали. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ Ректора СНУ ім. Лесі Українки у першому турі не обрали. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Сьогодні, 17:38
У Луцьку в літній період людей пильнуватимуть 12 плавців-рятувальників У Луцьку в літній період людей пильнуватимуть 12 плавців-рятувальників
Сьогодні, 17:36
У центрі Луцька школярі знайшли корпус гранати. ФОТО У центрі Луцька школярі знайшли корпус гранати. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
Сьогодні, 13:03
 1
Грошей більше не буде: чим особлива нова система виплати зарплати освітянам
Сьогодні, 19:19
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У школах та дитсадочках Волині навчалися безпечному харчуванню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
 0
Коли можна буде помолитися перед чудотворною іконою в Луцьку, яка замироточила в Єрусалимі
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿