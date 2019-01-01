Коли можна буде помолитися перед чудотворною іконою в Луцьку, яка замироточила в Єрусалимі
Сьогодні, 18:03
У луцькому кафедральному соборі Святої Трійці оголосили розпорядок відправ із нагоди прибуття образа Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
7 грудня, субота, 17.00 – зустріч святині біля центральної брами головного храму єпархії.
8 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень до Пречистої Діви Марії; 17.00 – вечірня з акафістом Пресвятій Богородиці.
9–13 грудня, понеділок – п’ятниця: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.
14 грудня, субота: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – всенічна.
15 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.
Окрім зазначених відправ, між ранковими та вечірніми богослужіннями – молебні на замовлення.
Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з’явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлиємі. Тоді один із прочан – священник Павло Михальчук – вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.
У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.
Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить о. Павло.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
7 грудня, субота, 17.00 – зустріч святині біля центральної брами головного храму єпархії.
8 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень до Пречистої Діви Марії; 17.00 – вечірня з акафістом Пресвятій Богородиці.
9–13 грудня, понеділок – п’ятниця: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.
14 грудня, субота: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – всенічна.
15 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.
Окрім зазначених відправ, між ранковими та вечірніми богослужіннями – молебні на замовлення.
Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з’явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлиємі. Тоді один із прочан – священник Павло Михальчук – вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.
У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.
Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить о. Павло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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