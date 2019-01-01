Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Сільська рада, ферма, школа, клуб, церква
с. Овадне, вул.: Перемоги,
с. Сусваль, вул. Лісова, Квітнева, Озерна, Першотравнева, Сільська, Лугова.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв Л-1 Л-2 Л-3 від КТП-246 чистка траси 9:30-16:30 с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61, Шевченка 10-19, Шкільна 1-9
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. КТП-55 ПЛ-0,4 9:00-17:00 Олицьке споживче товариство - магазин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна – торговий кіоск
церква с.Котів вул.Миру,1-8,
вул.Паркова,1-25/непарні/,2-22/парні/, вул.Л.Українки,1-24,
вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ ЩТП-770 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-109
9:00-17:00
Ковельське Райво
С/Р Поповичі
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Церква с.В.Порськ
с.Великий Порськ
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-411
9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-342
РУ-0,4 кВ І СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Будинок пристарілих
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Мельники
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-223 10:00-16:00 побут с. Залізниця вул. Вісова
2. ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00-16:00 Заравка «ВОГрітейл», ВАТ «Волиньгаз, ДП«СЛАП Любешіваргроліс», магазини та церква с. Любешівська Воля с. Любешів вул. Незалежності (частково), с. Любешівська Воля вул. Лісна, Шевченка, Новосільська,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-183 10:00-17:00 побут с. Бірки вул. Зелена
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51.
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб. дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт),
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-17 09:00-17:00 Перукарня Шик, магазин «Аладін», аптека «Жовтневе ЛТД», страхова «Аско», адвокат Воробчук, аптека Байко, магазин Малахов, магазин Зелінська м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 3-9, 11-17
вул.Грушевського, 2
вул.Маяковського, 11
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від ТП-235 10:00-16:00 м.Ратне (район ЦРЛ)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-21, Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Сільська рада, ферма, школа, клуб, церква
с. Овадне, вул.: Перемоги,
с. Сусваль, вул. Лісова, Квітнева, Озерна, Першотравнева, Сільська, Лугова.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв Л-1 Л-2 Л-3 від КТП-246 чистка траси 9:30-16:30 с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61, Шевченка 10-19, Шкільна 1-9
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. КТП-55 ПЛ-0,4 9:00-17:00 Олицьке споживче товариство - магазин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна – торговий кіоск
церква с.Котів вул.Миру,1-8,
вул.Паркова,1-25/непарні/,2-22/парні/, вул.Л.Українки,1-24,
вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ ЩТП-770 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-109
9:00-17:00
Ковельське Райво
С/Р Поповичі
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Церква с.В.Порськ
с.Великий Порськ
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-411
9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-342
РУ-0,4 кВ І СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Будинок пристарілих
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Мельники
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-223 10:00-16:00 побут с. Залізниця вул. Вісова
2. ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00-16:00 Заравка «ВОГрітейл», ВАТ «Волиньгаз, ДП«СЛАП Любешіваргроліс», магазини та церква с. Любешівська Воля с. Любешів вул. Незалежності (частково), с. Любешівська Воля вул. Лісна, Шевченка, Новосільська,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-183 10:00-17:00 побут с. Бірки вул. Зелена
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51.
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб. дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт),
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-17 09:00-17:00 Перукарня Шик, магазин «Аладін», аптека «Жовтневе ЛТД», страхова «Аско», адвокат Воробчук, аптека Байко, магазин Малахов, магазин Зелінська м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 3-9, 11-17
вул.Грушевського, 2
вул.Маяковського, 11
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від ТП-235 10:00-16:00 м.Ратне (район ЦРЛ)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-21, Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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