Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00Сільська рада, ферма, школа, клуб, церквас. Овадне, вул.: Перемоги,с. Сусваль, вул. Лісова, Квітнева, Озерна, Першотравнева, Сільська, Лугова.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви с.Лобачівка вул.Набережнавул.Л. Українки1. ПЛ-04кв Л-1 Л-2 Л-3 від КТП-246 чистка траси 9:30-16:30 с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61, Шевченка 10-19, Шкільна 1-9Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-55 ПЛ-0,4 9:00-17:00 Олицьке споживче товариство - магазинКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктФОП Запоточна Лілія Йосипівна – торговий кіоскцерква с.Котів вул.Миру,1-8,вул.Паркова,1-25/непарні/,2-22/парні/, вул.Л.Українки,1-24,вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/1. ПЛ-0,4кВ ЩТП-770 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі2.ПЛ-0,4кВ КТП-1099:00-17:00Ковельське РайвоС/Р ПоповичіГолобське споживче товариствоКовельське МТМОЦерква с.В.Порськс.Великий Порськ3.ПЛ-0,4кВ КТП-4119:00-17:00ФОП Куденчук А.Л.ФОП Приступа М.В.ФОП Нагорова В.Я.ОСББ "Рейкол"м.Ковель, вул.Липинського, вул.ВітовськогоІнформацію не надано1. ТП-342РУ-0,4 кВ І СШМонтаж обліку 13:30-17:00 Будинок пристарілихВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00с.Мельники1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-223 10:00-16:00 побут с. Залізниця вул. Вісова2. ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00-16:00 Заравка «ВОГрітейл», ВАТ «Волиньгаз, ДП«СЛАП Любешіваргроліс», магазини та церква с. Любешівська Воля с. Любешів вул. Незалежності (частково), с. Любешівська Воля вул. Лісна, Шевченка, Новосільська,3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-183 10:00-17:00 побут с. Бірки вул. Зелена1 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб. дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт),1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-17 09:00-17:00 Перукарня Шик, магазин «Аладін», аптека «Жовтневе ЛТД», страхова «Аско», адвокат Воробчук, аптека Байко, магазин Малахов, магазин Зелінська м.Нововолинськвул.Винниченка, 3-9, 11-17вул.Грушевського, 2вул.Маяковського, 111. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від ТП-235 10:00-16:00 м.Ратне (район ЦРЛ)1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-21, Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано