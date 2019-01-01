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Троє волинян, які вирубували цінну деревину, отримали умовний термін

Троє волинян, які вирубували цінну деревину, отримали умовний термін
Судили трьох чоловіків, які незаконно здійснювали порубку деревини цінної породи (дубів) у Ківерцівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Двом із порушників призначили покарання у вигляді 1 року умовного позбавлення волі, ще одному – 2 роки умовного засудження. Крім того, у повному обсязі відшкодували завдані збитки у розмірі 20 тисяч гривень. Кошти вже надійшли у бюджет громади.

Нагадують, працівники державної лісової охорони та група оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» у серпні цього року безпосередньо на місці злочину виявили групу осіб. Тоді вдалося затримати 3 фігурантів. Справу з вичерпною доказовою базовою – в тому числі вилученими спецзасобами та технікою – передали у поліцію.

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Теги: суд, лісові браконьєри, вирок
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