Троє волинян, які вирубували цінну деревину, отримали умовний термін





Про це повідомляє



Двом із порушників призначили покарання у вигляді 1 року умовного позбавлення волі, ще одному – 2 роки умовного засудження. Крім того, у повному обсязі відшкодували завдані збитки у розмірі 20 тисяч гривень. Кошти вже надійшли у бюджет громади.



Нагадують, працівники державної лісової охорони та група оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» у серпні цього року безпосередньо на місці злочину виявили групу осіб. Тоді вдалося затримати 3 фігурантів. Справу з вичерпною доказовою базовою – в тому числі вилученими спецзасобами та технікою – передали у поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили трьох чоловіків, які незаконно здійснювали порубку деревини цінної породи (дубів) у Ківерцівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Двом із порушників призначили покарання у вигляді 1 року умовного позбавлення волі, ще одному – 2 роки умовного засудження. Крім того, у повному обсязі відшкодували завдані збитки у розмірі 20 тисяч гривень. Кошти вже надійшли у бюджет громади.Нагадують, працівники державної лісової охорони та група оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» у серпні цього року безпосередньо на місці злочину виявили групу осіб. Тоді вдалося затримати 3 фігурантів. Справу з вичерпною доказовою базовою – в тому числі вилученими спецзасобами та технікою – передали у поліцію.

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