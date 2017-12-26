За скільки можна купити новорічну ялинку на Волині





План реалізації – 70 тисяч. Майже 2000 штук уже продали, - повідомляє



Наголошують, вирубування святкових дерев не несе жодної шкоди природі. Тому що хвойні, призначення яких дарувати в домі свято, лісівники вирощують на спеціальних плантаціях. Таких у нашій області створено 246 гектарів.



Ці ділянки не входять у лісові культури на площах лісових земель. На сьогодні на цих плантаціях – близько мільйона новорічних дерев різного віку. Створюються вони переважно на землях, що перебувають під лініями електропередач. Або малопридатних для вирощування продуктивних лісів. Крім того, новорічні деревця беруться також із рубок догляду за лісом.



Заготівля новорічних дерев проводиться, враховуючи заявки торговельних організацій та споживачів.



Громадяни можуть купувати ялинки безпосередньо в державних лісгоспах. Це значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.



Цього року мінімальна ціна святкового деревця становить 60 гривень, середня – 70-80 грн.



Продавати новорічні красуні вже почали всі лісогосподарські підприємства області.



В асортименті ДП «Волинський ЛСНЦ»:



– ялина колюча (голуба): до 30 см – 50 грн, 50 см – 220 грн, 80-90 см – 550 грн, 100-130 см – 850 грн;



– ялина звичайна – до 50 см – 180 грн, 50-70 см – 250 грн, 80-100 см – 350 грн, 100-150 см – 500 грн;



– ялиця одноколірна – до 80 см – 300 грн;



– сосна кримська: 100 см – 250-350 грн;



– ялина канадська: до 1 м – 250 грн.





Для того, щоб волиняни без проблем мали змогу придбати новорічне деревце, на кожному підприємстві призначили людину, відповідальну за реалізацію новорічних ялинок. На сайті ВОУЛМГ створили відповідну рубрику, де



Крім того, державні лісогосподарські підприємства пропонують хвойну красуню в горщику.



Найбільший вибір новорічних деревець у контейнері пропонує ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр».



Крім самих ялинок та сосон, можна придбати і новорічні композиції з ароматної хвої.



Зауважують, новорічне деревце, якщо воно легальне, має бути промарковане спеціальними уніфікованими засобами – самоклейними етикетками або пластмасовими бирками-стяжками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття і тим самим унеможливлюється повторне використання.



Наклейки містять відповідну інформацію: індивідуальний номер та штрих-код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. За допомогою таких кодів можна перевірити походження ялинки.



Щоб зберегти хвойні від незаконного вирубування, Волинське ОУЛМГ зі свого боку щороку запроваджує додаткові заходи з охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період.



Не виняток – новорічний період 2019-2020. Уже організували рейдові бригади державної лісової охорони спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції, громадськими інспекторами з охорони довкілля, громадськістю та представниками ЗМІ для виявлення правопорушників.



Волинські лісівники бажають усім зустріти і провести новорічні свята без зайвих турбот.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічна кампанія для волинських лісівників традиційно розпочинається у кінці листопада. Цього року у державних лісогосподарських підприємствах Волинського ОУЛМГ спеціально для продажу у святковий період виростили 142 тисячі новорічних деревець.План реалізації – 70 тисяч. Майже 2000 штук уже продали, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Наголошують, вирубування святкових дерев не несе жодної шкоди природі. Тому що хвойні, призначення яких дарувати в домі свято, лісівники вирощують на спеціальних плантаціях. Таких у нашій області створено 246 гектарів.Ці ділянки не входять у лісові культури на площах лісових земель. На сьогодні на цих плантаціях – близько мільйона новорічних дерев різного віку. Створюються вони переважно на землях, що перебувають під лініями електропередач. Або малопридатних для вирощування продуктивних лісів. Крім того, новорічні деревця беруться також із рубок догляду за лісом.Заготівля новорічних дерев проводиться, враховуючи заявки торговельних організацій та споживачів.Громадяни можуть купувати ялинки безпосередньо в державних лісгоспах. Це значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.Цього року мінімальна ціна святкового деревця становить 60 гривень, середня – 70-80 грн.Продавати новорічні красуні вже почали всі лісогосподарські підприємства області.– ялина колюча (голуба): до 30 см – 50 грн, 50 см – 220 грн, 80-90 см – 550 грн, 100-130 см – 850 грн;– ялина звичайна – до 50 см – 180 грн, 50-70 см – 250 грн, 80-100 см – 350 грн, 100-150 см – 500 грн;– ялиця одноколірна – до 80 см – 300 грн;– сосна кримська: 100 см – 250-350 грн;– ялина канадська: до 1 м – 250 грн.Для того, щоб волиняни без проблем мали змогу придбати новорічне деревце, на кожному підприємстві призначили людину, відповідальну за реалізацію новорічних ялинок. На сайті ВОУЛМГ створили відповідну рубрику, де розміщено список контактів осіб, відповідальних за реалізацію святкових деревець.Крім того, державні лісогосподарські підприємства пропонують хвойну красуню в горщику.Найбільший вибір новорічних деревець у контейнері пропонує ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр».Крім самих ялинок та сосон, можна придбати і новорічні композиції з ароматної хвої.Зауважують, новорічне деревце, якщо воно легальне, має бути промарковане спеціальними уніфікованими засобами – самоклейними етикетками або пластмасовими бирками-стяжками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття і тим самим унеможливлюється повторне використання.Наклейки містять відповідну інформацію: індивідуальний номер та штрих-код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. За допомогою таких кодів можна перевірити походження ялинки.Щоб зберегти хвойні від незаконного вирубування, Волинське ОУЛМГ зі свого боку щороку запроваджує додаткові заходи з охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період.Не виняток – новорічний період 2019-2020. Уже організували рейдові бригади державної лісової охорони спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції, громадськими інспекторами з охорони довкілля, громадськістю та представниками ЗМІ для виявлення правопорушників.Волинські лісівники бажають усім зустріти і провести новорічні свята без зайвих турбот.

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