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Псевдопрацівник банку «кинув» волинянку на гроші

Псевдопрацівник банку «кинув» волинянку на гроші
Жителька Нововлинська повірила шахраєві, який по телефону представився працівником «ПриватБанку», і перерахувала на його картку 16 000 гривень.

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 18-го листопада, - повідомляє "Буг".

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-го жовтня невстановлена особа під приводом відміни незаконного зняття коштів, змусив по телефону постраждалу зняти з рахунку 16 000 гривень та перерахувати гроші на, ніби безпечний, рахунок вказаний зловмисником.

Жінка здійснила переказ коштів через термінал двома платежами по 8 000 гривень кожен.

Працівник поліції звернувся до суду з клопотанням отримати точні дані про номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілої. Тривають слідчі дії.

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Теги: Нововолинськ, шахраї, псевдопрацівник
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