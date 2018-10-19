Псевдопрацівник банку «кинув» волинянку на гроші
Сьогодні, 20:57
Жителька Нововлинська повірила шахраєві, який по телефону представився працівником «ПриватБанку», і перерахувала на його картку 16 000 гривень.
Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 18-го листопада, - повідомляє "Буг".
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-го жовтня невстановлена особа під приводом відміни незаконного зняття коштів, змусив по телефону постраждалу зняти з рахунку 16 000 гривень та перерахувати гроші на, ніби безпечний, рахунок вказаний зловмисником.
Жінка здійснила переказ коштів через термінал двома платежами по 8 000 гривень кожен.
Працівник поліції звернувся до суду з клопотанням отримати точні дані про номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілої. Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 18-го листопада, - повідомляє "Буг".
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-го жовтня невстановлена особа під приводом відміни незаконного зняття коштів, змусив по телефону постраждалу зняти з рахунку 16 000 гривень та перерахувати гроші на, ніби безпечний, рахунок вказаний зловмисником.
Жінка здійснила переказ коштів через термінал двома платежами по 8 000 гривень кожен.
Працівник поліції звернувся до суду з клопотанням отримати точні дані про номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілої. Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Світязь міліє через надмірне випаровування, - синоптики
Сьогодні, 21:26
Псевдопрацівник банку «кинув» волинянку на гроші
Сьогодні, 20:57
У Володимирі діти на один день зайняли місця депутатів. ФОТО
Сьогодні, 20:39
У Любешівському районі в деяких селах встановили контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 20:06