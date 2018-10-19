Псевдопрацівник банку «кинув» волинянку на гроші





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 18-го листопада, - повідомляє



Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-го жовтня невстановлена особа під приводом відміни незаконного зняття коштів, змусив по телефону постраждалу зняти з рахунку 16 000 гривень та перерахувати гроші на, ніби безпечний, рахунок вказаний зловмисником.



Жінка здійснила переказ коштів через термінал двома платежами по 8 000 гривень кожен.



Працівник поліції звернувся до суду з клопотанням отримати точні дані про номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілої. Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Нововлинська повірила шахраєві, який по телефону представився працівником «ПриватБанку», і перерахувала на його картку 16 000 гривень.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 18-го листопада, - повідомляє "Буг" Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-го жовтня невстановлена особа під приводом відміни незаконного зняття коштів, змусив по телефону постраждалу зняти з рахунку 16 000 гривень та перерахувати гроші на, ніби безпечний, рахунок вказаний зловмисником.Жінка здійснила переказ коштів через термінал двома платежами по 8 000 гривень кожен.Працівник поліції звернувся до суду з клопотанням отримати точні дані про номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілої. Тривають слідчі дії.

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