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Повідомили, коли відбудуться місцеві вибори

Повідомили, коли відбудуться місцеві вибори
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, коли в Україні відбудуться місцеві вибори.

Під час робочої поїздки в Запоріжжя Разумков наголосив, що волевиявлення повинне відбутися після завершення децентралізації, а також прийняття виборчого кодексу, - пише Вголос.

Конкретну дату виборів голова Ради не назвав, однак наголосив, що вони відбудуться восени, на деяких територіях можливо і раніше.

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Теги: вибори, Україна
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