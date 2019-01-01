Повідомили, коли відбудуться місцеві вибори
20 листопад, 23:34
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, коли в Україні відбудуться місцеві вибори.
Під час робочої поїздки в Запоріжжя Разумков наголосив, що волевиявлення повинне відбутися після завершення децентралізації, а також прийняття виборчого кодексу, - пише Вголос.
Конкретну дату виборів голова Ради не назвав, однак наголосив, що вони відбудуться восени, на деяких територіях можливо і раніше.
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Під час робочої поїздки в Запоріжжя Разумков наголосив, що волевиявлення повинне відбутися після завершення децентралізації, а також прийняття виборчого кодексу, - пише Вголос.
Конкретну дату виборів голова Ради не назвав, однак наголосив, що вони відбудуться восени, на деяких територіях можливо і раніше.
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