Повідомили, коли відбудуться місцеві вибори





Під час робочої поїздки в Запоріжжя Разумков наголосив, що волевиявлення повинне відбутися після завершення децентралізації, а також прийняття виборчого кодексу, - пише



Конкретну дату виборів голова Ради не назвав, однак наголосив, що вони відбудуться восени, на деяких територіях можливо і раніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, коли в Україні відбудуться місцеві вибори.Під час робочої поїздки в Запоріжжя Разумков наголосив, що волевиявлення повинне відбутися після завершення децентралізації, а також прийняття виборчого кодексу, - пише Вголос Конкретну дату виборів голова Ради не назвав, однак наголосив, що вони відбудуться восени, на деяких територіях можливо і раніше.

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