Цьогоріч збільшилась кількість українців, які отримали субсидії

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У жовтні 2019 р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2424,7 тис. домогосподарств.
Середній рівень допомоги на одну сім’ю становив 492,1 гривень, - повідомляє Zik, посилаючись на Держстат.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2019р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 8,7%.
"У січні–жовтні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 3706,4 тис. домогосподарств, що на 39,3% менше, ніж у січні–жовтні 2018р. При цьому на домогосподарства в міській місцевості припадало 64,8% таких звернень, у сільській місцевості – 35,2%", - йдеться у повідомленні.
У Держстаті додали, що з початку 2019р. призначено субсидії 4655,0 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було у цьому році, та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), із них у міській місцевості – 3282,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 1372,8 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 20,4%.
Крім того, сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–жовтні 2019р. становила 1663,4 млн грн (у міській місцевості – 1246,6 млн грн, у сільській місцевості – 416,8 млн грн), у відповідному періоді 2018р. – 1164,8 млн грн (у міській місцевості – 857,6 млн грн, у сільській місцевості – 307,2 млн грн).
Нагадаємо, 20 жовтня Кабінет міністрів України схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим від 60 років.
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Середній рівень допомоги на одну сім’ю становив 492,1 гривень, - повідомляє Zik, посилаючись на Держстат.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2019р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 8,7%.
"У січні–жовтні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 3706,4 тис. домогосподарств, що на 39,3% менше, ніж у січні–жовтні 2018р. При цьому на домогосподарства в міській місцевості припадало 64,8% таких звернень, у сільській місцевості – 35,2%", - йдеться у повідомленні.
У Держстаті додали, що з початку 2019р. призначено субсидії 4655,0 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було у цьому році, та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), із них у міській місцевості – 3282,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 1372,8 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 20,4%.
Крім того, сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–жовтні 2019р. становила 1663,4 млн грн (у міській місцевості – 1246,6 млн грн, у сільській місцевості – 416,8 млн грн), у відповідному періоді 2018р. – 1164,8 млн грн (у міській місцевості – 857,6 млн грн, у сільській місцевості – 307,2 млн грн).
Нагадаємо, 20 жовтня Кабінет міністрів України схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим від 60 років.
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