В Польщі порізали українського студента





Конфлікт стався в польському місті Краків, - пише



Український студент став жертвою нападу, у результаті чого він отримав серйозні поранення. Хлопця вдарила ножем у спину. У нього також є поранення сідниць. Напад стався в одному з гуртожитків Краківської політехніки. Лікарів і поліцію викликали перехожі.



Потерпілого оперативно госпіталізували. За інформацією регіональних ЗМІ, він нібито був у стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з нападом затримали двох українців, які мали при собі ножі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Польщі внаслідок різанини постраждав український студент.Конфлікт стався в польському місті Краків, - пише Politeka Український студент став жертвою нападу, у результаті чого він отримав серйозні поранення. Хлопця вдарила ножем у спину. У нього також є поранення сідниць. Напад стався в одному з гуртожитків Краківської політехніки. Лікарів і поліцію викликали перехожі.Потерпілого оперативно госпіталізували. За інформацією регіональних ЗМІ, він нібито був у стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з нападом затримали двох українців, які мали при собі ножі.

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