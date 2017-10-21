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В Польщі порізали українського студента

В Польщі порізали українського студента
В Польщі внаслідок різанини постраждав український студент.

Конфлікт стався в польському місті Краків, - пише Politeka

Український студент став жертвою нападу, у результаті чого він отримав серйозні поранення. Хлопця вдарила ножем у спину. У нього також є поранення сідниць. Напад стався в одному з гуртожитків Краківської політехніки. Лікарів і поліцію викликали перехожі.

Потерпілого оперативно госпіталізували. За інформацією регіональних ЗМІ, він нібито був у стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з нападом затримали двох українців, які мали при собі ножі.


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Теги: Польща, різанина
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