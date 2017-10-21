В Польщі порізали українського студента
Сьогодні, 01:21
В Польщі внаслідок різанини постраждав український студент.
Конфлікт стався в польському місті Краків, - пише Politeka
Український студент став жертвою нападу, у результаті чого він отримав серйозні поранення. Хлопця вдарила ножем у спину. У нього також є поранення сідниць. Напад стався в одному з гуртожитків Краківської політехніки. Лікарів і поліцію викликали перехожі.
Потерпілого оперативно госпіталізували. За інформацією регіональних ЗМІ, він нібито був у стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з нападом затримали двох українців, які мали при собі ножі.
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Конфлікт стався в польському місті Краків, - пише Politeka
Український студент став жертвою нападу, у результаті чого він отримав серйозні поранення. Хлопця вдарила ножем у спину. У нього також є поранення сідниць. Напад стався в одному з гуртожитків Краківської політехніки. Лікарів і поліцію викликали перехожі.
Потерпілого оперативно госпіталізували. За інформацією регіональних ЗМІ, він нібито був у стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з нападом затримали двох українців, які мали при собі ножі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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