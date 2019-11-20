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Українських вчителів хочуть перевести на контракти

Українських вчителів хочуть перевести на контракти
Українська освіта може перейти на контрактну основу роботи вчителів.

Про це в інтерв`ю розповіла міністерка освіти Ганна Новосад, - пише Соцпортал.

«Вчитель за бажанням може укладати контракт зі школою. В ідеалі з часом взагалі маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, де дуже чітко описуються обов’язки усіх сторін і права усіх сторін. Але що стосується якісного викладання, то дуже складно прописати до деталей у контракті, що ти маєш викладати на уроці. Як на мене, питання того, наскільки якісно і цікаво викладає вчитель – це також фактор постійного професійного зростання і підвищення кваліфікації вчителя», - сказала міністр освіти.

За її словами, необхідно побудувати систему, яка б давала вчителю можливості професійного зростання.

«Тому що дуже багато нарікань на те, що вчителі щось не так викладають, в тому числі з’являються через те, що у вчителів немає насправді доступу до сучасних професійних методик викладання, до сучасного змісту, який змінюється. От що вони вивчили в університеті 30 років тому, і що їм раз на 5 років вкладають в інституті післядипломної освіти в голову - те вони дуже часто і ретранслюють», - сказала Ганна Новосад.

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Теги: освіта, Ганна Новосад
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