Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку





Про це повідомляє



Нагадаємо, 27-річний лучанин 16 листопада поїхав на територію, що поблизу нар



Рідні розшукували Василя та написали заяву про зникнення у поліцію.



Ввечері, 20 листопада, його дружина повідомила, що чоловік знайшовся.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин Василь Давидюк, який чотири дні не виходив на звязок, знайшовся.Про це повідомляє Район.Луцьк Нагадаємо, 27-річний лучанин 16 листопада поїхав на територію, що поблизу нар кодиспансера, аби забрати свій телефон, який перед тим загубив. Йому повідомили, що телефон знайшли і там віддадуть. Утім, зв'язок із ним обірвався, хоча із собою він мав і інший мобільний.Рідні розшукували Василя та написали заяву про зникнення у поліцію.Ввечері, 20 листопада, його дружина повідомила, що чоловік знайшовся.

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