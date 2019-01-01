Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 02:12
Лучанин Василь Давидюк, який чотири дні не виходив на звязок, знайшовся.
Про це повідомляє Район.Луцьк.
Нагадаємо, 27-річний лучанин 16 листопада поїхав на територію, що поблизу наркодиспансера, аби забрати свій телефон, який перед тим загубив. Йому повідомили, що телефон знайшли і там віддадуть. Утім, зв'язок із ним обірвався, хоча із собою він мав і інший мобільний.
Рідні розшукували Василя та написали заяву про зникнення у поліцію.
Ввечері, 20 листопада, його дружина повідомила, що чоловік знайшовся.
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Про це повідомляє Район.Луцьк.
Нагадаємо, 27-річний лучанин 16 листопада поїхав на територію, що поблизу наркодиспансера, аби забрати свій телефон, який перед тим загубив. Йому повідомили, що телефон знайшли і там віддадуть. Утім, зв'язок із ним обірвався, хоча із собою він мав і інший мобільний.
Рідні розшукували Василя та написали заяву про зникнення у поліцію.
Ввечері, 20 листопада, його дружина повідомила, що чоловік знайшовся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вот надо про дебила писать.
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