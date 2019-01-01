вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку

Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Лучанин Василь Давидюк, який чотири дні не виходив на звязок, знайшовся.

Про це повідомляє Район.Луцьк.

Нагадаємо, 27-річний лучанин 16 листопада поїхав на територію, що поблизу наркодиспансера, аби забрати свій телефон, який перед тим загубив. Йому повідомили, що телефон знайшли і там віддадуть. Утім, зв'язок із ним обірвався, хоча із собою він мав і інший мобільний.

Рідні розшукували Василя та написали заяву про зникнення у поліцію.

Ввечері, 20 листопада, його дружина повідомила, що чоловік знайшовся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Василь Давидюк, розшук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вот надо про дебила писать.
Відповісти
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 02:12
В Польщі порізали українського студента
Сьогодні, 01:21
Цьогоріч збільшилась кількість українців, які отримали субсидії
Сьогодні, 00:13
21 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повідомили, коли відбудуться місцеві вибори
20 листопад, 23:34
Схожі новини
У Луцьку зник 27-річний чоловік У Луцьку зник 27-річний чоловік
19 листопад, 19:25
Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
19 листопад, 14:12
Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину
08 листопад, 16:09
Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку
05 листопад, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 02:12
 0
В Польщі порізали українського студента
Сьогодні, 01:21
 0
Цьогоріч збільшилась кількість українців, які отримали субсидії
Сьогодні, 00:13
 0
21 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿