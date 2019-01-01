Волинянин у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги Зх3

Володимир Коцько у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги 3х3.



Стартовий тур Суперліги 3х3, який відбувся у Києві, - пише прес-служба БК «Старий Луцьк».



За результатами ігрового дня збірна U-23 пройшла до фіналу змагань, де зустрілася з Житомиром. Протягом поєдинку лідирувала саме команда з Житомира, проте кінцівка краще вдалася збірникам, які і святкували перемогу 21-18.



За переможців, окрім Володимира Коцька, грали Ігор Стародуб, Іван Ткаченко, Віктор Колотілов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисник БК «Старий Луцьк»у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги 3х3.Стартовий тур Суперліги 3х3, який відбувся у Києві, - пише прес-служба БК «Старий Луцьк».За результатами ігрового дня збірна U-23 пройшла до фіналу змагань, де зустрілася з Житомиром. Протягом поєдинку лідирувала саме команда з Житомира, проте кінцівка краще вдалася збірникам, які і святкували перемогу 21-18.За переможців, окрім Володимира Коцька, грали

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію