Волинянин у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги Зх3
Сьогодні, 05:15
Захисник БК «Старий Луцьк» Володимир Коцько у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги 3х3.
Стартовий тур Суперліги 3х3, який відбувся у Києві, - пише прес-служба БК «Старий Луцьк».
За результатами ігрового дня збірна U-23 пройшла до фіналу змагань, де зустрілася з Житомиром. Протягом поєдинку лідирувала саме команда з Житомира, проте кінцівка краще вдалася збірникам, які і святкували перемогу 21-18.
За переможців, окрім Володимира Коцька, грали Ігор Стародуб, Іван Ткаченко, Віктор Колотілов.
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Стартовий тур Суперліги 3х3, який відбувся у Києві, - пише прес-служба БК «Старий Луцьк».
За результатами ігрового дня збірна U-23 пройшла до фіналу змагань, де зустрілася з Житомиром. Протягом поєдинку лідирувала саме команда з Житомира, проте кінцівка краще вдалася збірникам, які і святкували перемогу 21-18.
За переможців, окрім Володимира Коцька, грали Ігор Стародуб, Іван Ткаченко, Віктор Колотілов.
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