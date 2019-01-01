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Волинянин у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги Зх3

Волинянин у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги Зх3
Захисник БК «Старий Луцьк» Володимир Коцько у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги 3х3.

Стартовий тур Суперліги 3х3, який відбувся у Києві, - пише прес-служба БК «Старий Луцьк».

За результатами ігрового дня збірна U-23 пройшла до фіналу змагань, де зустрілася з Житомиром. Протягом поєдинку лідирувала саме команда з Житомира, проте кінцівка краще вдалася збірникам, які і святкували перемогу 21-18.

За переможців, окрім Володимира Коцька, грали Ігор Стародуб, Іван Ткаченко, Віктор Колотілов.

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Теги: Володимир Коцько, баскетбол
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