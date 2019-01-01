У Луцьку вітатимуть гравців «Волині», які у 1989 році стали чемпіонами УРСР

У Луцьку привітають колишніх футболістів, які у складі «Волині» стали переможцями української зони Другої ліги чемпіонату СРСР.Привітання ветеранів волинського футболу відбудеться у суботу, 23 листопада, о 18:30, перед матчем «Волині» проти «Миколаєва», на стадіоні «Авангард», - повідомляє прес-служба «хрестоносців».Переможців чемпіонату УРСР 1989-го року привітає керівництво клубу, а також представники міської та обласної влади.Нагадаємо, що 20 жовтня «Волинь» відзначала 30-річний ювілей чемпіонства у Шостій зоні Другої ліги чемпіонату СРСР, яка називалася тоді чемпіонатом Української РСР.Символічно, що титул тоді волиняни забезпечили якраз у домашньому матчі проти миколаївського «Суднобудівника» (3:0), а вітати ветеранів та легенд клубу будуть перед поєдинком із тією ж командою.Сам матч проти «Волині» та «Миколаєва» розпочнеться за планом о 19:00.