У Луцьку вітатимуть гравців «Волині», які у 1989 році стали чемпіонами УРСР
Сьогодні, 08:10
У Луцьку привітають колишніх футболістів, які у складі «Волині» стали переможцями української зони Другої ліги чемпіонату СРСР.
Привітання ветеранів волинського футболу відбудеться у суботу, 23 листопада, о 18:30, перед матчем «Волині» проти «Миколаєва», на стадіоні «Авангард», - повідомляє прес-служба «хрестоносців».
Переможців чемпіонату УРСР 1989-го року привітає керівництво клубу, а також представники міської та обласної влади.
Нагадаємо, що 20 жовтня «Волинь» відзначала 30-річний ювілей чемпіонства у Шостій зоні Другої ліги чемпіонату СРСР, яка називалася тоді чемпіонатом Української РСР.
Символічно, що титул тоді волиняни забезпечили якраз у домашньому матчі проти миколаївського «Суднобудівника» (3:0), а вітати ветеранів та легенд клубу будуть перед поєдинком із тією ж командою.
Сам матч проти «Волині» та «Миколаєва» розпочнеться за планом о 19:00.
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Привітання ветеранів волинського футболу відбудеться у суботу, 23 листопада, о 18:30, перед матчем «Волині» проти «Миколаєва», на стадіоні «Авангард», - повідомляє прес-служба «хрестоносців».
Переможців чемпіонату УРСР 1989-го року привітає керівництво клубу, а також представники міської та обласної влади.
Нагадаємо, що 20 жовтня «Волинь» відзначала 30-річний ювілей чемпіонства у Шостій зоні Другої ліги чемпіонату СРСР, яка називалася тоді чемпіонатом Української РСР.
Символічно, що титул тоді волиняни забезпечили якраз у домашньому матчі проти миколаївського «Суднобудівника» (3:0), а вітати ветеранів та легенд клубу будуть перед поєдинком із тією ж командою.
Сам матч проти «Волині» та «Миколаєва» розпочнеться за планом о 19:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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