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У Луцьку вітатимуть гравців «Волині», які у 1989 році стали чемпіонами УРСР

У Луцьку вітатимуть гравців «Волині», які у 1989 році стали чемпіонами УРСР
У Луцьку привітають колишніх футболістів, які у складі «Волині» стали переможцями української зони Другої ліги чемпіонату СРСР.

Привітання ветеранів волинського футболу відбудеться у суботу, 23 листопада, о 18:30, перед матчем «Волині» проти «Миколаєва», на стадіоні «Авангард», - повідомляє прес-служба «хрестоносців».

Переможців чемпіонату УРСР 1989-го року привітає керівництво клубу, а також представники міської та обласної влади.

Нагадаємо, що 20 жовтня «Волинь» відзначала 30-річний ювілей чемпіонства у Шостій зоні Другої ліги чемпіонату СРСР, яка називалася тоді чемпіонатом Української РСР.

Символічно, що титул тоді волиняни забезпечили якраз у домашньому матчі проти миколаївського «Суднобудівника» (3:0), а вітати ветеранів та легенд клубу будуть перед поєдинком із тією ж командою.

Сам матч проти «Волині» та «Миколаєва» розпочнеться за планом о 19:00.

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Теги: Волинь, футбол
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