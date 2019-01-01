Без унітазів, плафонів та розеток: Росія повернула обкрадені українські кораблі
Сьогодні, 06:04
Росія повернула Україні захоплені кораблі Нікополь, Бердянськ і Яни Капу в "угробленому" стані, заявив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, зазначивши, що світ побачить "варварське ставлення росіян".
Напередодні ЗМІ писали, що Росія вилучить бойові снаряди, особисту зброю українських моряків, а також рації і суднові документи. Але ЗСУ не дорахувалися розеток, плафонів і унітазів, - пише Корреспондент.net.
У супроводі буксирів Титан і Гайдамаки, а також пошуково-рятувального буксира Сапфір, малі броньовані артилерійські катери Нікополь, Бердянськ і рейдовий буксир Яни Капу вирушили в бік материкової України і 20 листопада прибули до військової гавані Очакова Миколаївської області.
За словами командувача Військово-морських сил Ігоря Воронченка, українські судна повернулися в Україну на буксирі, так як росіяни їх фактично "угробили".
"Росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - сказав він.
Російські ЗМІ писали, що озброєння залишиться, а це кулемети ДШКМ і бойові модулі Катран-М, що не буде тільки бойових снарядів. Воронченко нічого не сказав щодо цього, але на фото видно бойові модулі на кораблях. Пробоїну від російського снаряда в рубці Бердянська, яку катер отримав при штурмі в листопаді минулого року, росіяни залатали.
"Весь світ бачив фото і відео. Тому якщо пробоїну заварили, це нічого не змінює. Адже факт зафіксований", - сказав колишній командувач ВМСУ Сергій Гайдук.
Пробоїна в рубці Бердянська може стати доказом того, що російські військові і прикордонники вели по українських моряках вогонь на ураження. Найближчим часом у трибуналі з морського права в Гаазі розпочнуться слухання щодо подій в Керченській протоці.
Як сказала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, метою України є не тільки звільнення моряків і кораблів, а й визнання дій Росії порушенням норм міжнародного права, а також отримання компенсації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Напередодні ЗМІ писали, що Росія вилучить бойові снаряди, особисту зброю українських моряків, а також рації і суднові документи. Але ЗСУ не дорахувалися розеток, плафонів і унітазів, - пише Корреспондент.net.
У супроводі буксирів Титан і Гайдамаки, а також пошуково-рятувального буксира Сапфір, малі броньовані артилерійські катери Нікополь, Бердянськ і рейдовий буксир Яни Капу вирушили в бік материкової України і 20 листопада прибули до військової гавані Очакова Миколаївської області.
За словами командувача Військово-морських сил Ігоря Воронченка, українські судна повернулися в Україну на буксирі, так як росіяни їх фактично "угробили".
"Росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - сказав він.
Російські ЗМІ писали, що озброєння залишиться, а це кулемети ДШКМ і бойові модулі Катран-М, що не буде тільки бойових снарядів. Воронченко нічого не сказав щодо цього, але на фото видно бойові модулі на кораблях. Пробоїну від російського снаряда в рубці Бердянська, яку катер отримав при штурмі в листопаді минулого року, росіяни залатали.
"Весь світ бачив фото і відео. Тому якщо пробоїну заварили, це нічого не змінює. Адже факт зафіксований", - сказав колишній командувач ВМСУ Сергій Гайдук.
Пробоїна в рубці Бердянська може стати доказом того, що російські військові і прикордонники вели по українських моряках вогонь на ураження. Найближчим часом у трибуналі з морського права в Гаазі розпочнуться слухання щодо подій в Керченській протоці.
Як сказала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, метою України є не тільки звільнення моряків і кораблів, а й визнання дій Росії порушенням норм міжнародного права, а також отримання компенсації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Без унітазів, плафонів та розеток: Росія повернула обкрадені українські кораблі
Сьогодні, 06:04
Українських вчителів хочуть перевести на контракти
Сьогодні, 03:11
Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 02:12