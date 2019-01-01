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Без унітазів, плафонів та розеток: Росія повернула обкрадені українські кораблі

Без унітазів, плафонів та розеток: Росія повернула обкрадені українські кораблі
Росія повернула Україні захоплені кораблі Нікополь, Бердянськ і Яни Капу в "угробленому" стані, заявив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, зазначивши, що світ побачить "варварське ставлення росіян".

Напередодні ЗМІ писали, що Росія вилучить бойові снаряди, особисту зброю українських моряків, а також рації і суднові документи. Але ЗСУ не дорахувалися розеток, плафонів і унітазів, - пише Корреспондент.net.

У супроводі буксирів Титан і Гайдамаки, а також пошуково-рятувального буксира Сапфір, малі броньовані артилерійські катери Нікополь, Бердянськ і рейдовий буксир Яни Капу вирушили в бік материкової України і 20 листопада прибули до військової гавані Очакова Миколаївської області.

За словами командувача Військово-морських сил Ігоря Воронченка, українські судна повернулися в Україну на буксирі, так як росіяни їх фактично "угробили".

"Росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - сказав він.

Російські ЗМІ писали, що озброєння залишиться, а це кулемети ДШКМ і бойові модулі Катран-М, що не буде тільки бойових снарядів. Воронченко нічого не сказав щодо цього, але на фото видно бойові модулі на кораблях. Пробоїну від російського снаряда в рубці Бердянська, яку катер отримав при штурмі в листопаді минулого року, росіяни залатали.

"Весь світ бачив фото і відео. Тому якщо пробоїну заварили, це нічого не змінює. Адже факт зафіксований", - сказав колишній командувач ВМСУ Сергій Гайдук.

Пробоїна в рубці Бердянська може стати доказом того, що російські військові і прикордонники вели по українських моряках вогонь на ураження. Найближчим часом у трибуналі з морського права в Гаазі розпочнуться слухання щодо подій в Керченській протоці.

Як сказала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, метою України є не тільки звільнення моряків і кораблів, а й визнання дій Росії порушенням норм міжнародного права, а також отримання компенсації.

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Теги: Україна, Росія
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