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Курс валют у Луцьку на 21 листопада

Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.057, а продаж – 24.378.

Євро при купівлі становить – 26.443, продажу – 26.993.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.919, продаж – 6.410.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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