Курс валют у Луцьку на 21 листопада





Євро при купівлі становить – 26.443, продажу – 26.993.



Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.390.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.919, продаж – 6.410.



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