Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців





Забави відбувалися у розважальному центрі. Запрошували до свята діток із сімей, які потребують особливої уваги зі сторони суспільства. Зокрема, малюків з сімей учасників АТО, пише "



Спершу присутні змогли переглянути виставу «Золотоволоска». Діти з цікавістю слідкували за історією про Злого Короля, його слугу Іржика та прекрасну золотоволосу Принцесу. Від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцької міської ради Андрій Покровський, кожен отримав подарунок. А по закінченню вистави діток бавив аніматор від «Смугастого Носорога».



У Громадянському Русі кажуть, що турбота про учасників АТО та їх сімей – один з головних напрямків діяльності громадської організації. Зокрема, уже не перший рік "СВІДОМІ" організовують дитячі свята із подарунками та забавами у новорічно-різдвяний період.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Всесвітній день дитини, який відзначають 20 листопада, Громадський Рух «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь» вирішили привітати винуватців свята виставою театру ляльок, розвагами та подарунками.Забави відбувалися у розважальному центрі. Запрошували до свята діток із сімей, які потребують особливої уваги зі сторони суспільства. Зокрема, малюків з сімей учасників АТО, пише " Конкурент ".Спершу присутні змогли переглянути виставу «Золотоволоска». Діти з цікавістю слідкували за історією про Злого Короля, його слугу Іржика та прекрасну золотоволосу Принцесу. Від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцької міської ради, кожен отримав подарунок. А по закінченню вистави діток бавив аніматор від «Смугастого Носорога».У Громадянському Русі кажуть, що турбота про учасників АТО та їх сімей – один з головних напрямків діяльності громадської організації. Зокрема, уже не перший рік "СВІДОМІ" організовують дитячі свята із подарунками та забавами у новорічно-різдвяний період.

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