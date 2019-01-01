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Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців

Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців
У Всесвітній день дитини, який відзначають 20 листопада, Громадський Рух «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь» вирішили привітати винуватців свята виставою театру ляльок, розвагами та подарунками.

Забави відбувалися у розважальному центрі. Запрошували до свята діток із сімей, які потребують особливої уваги зі сторони суспільства. Зокрема, малюків з сімей учасників АТО, пише "Конкурент".

Спершу присутні змогли переглянути виставу «Золотоволоска». Діти з цікавістю слідкували за історією про Злого Короля, його слугу Іржика та прекрасну золотоволосу Принцесу. Від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцької міської ради Андрій Покровський, кожен отримав подарунок. А по закінченню вистави діток бавив аніматор від «Смугастого Носорога».

У Громадянському Русі кажуть, що турбота про учасників АТО та їх сімей – один з головних напрямків діяльності громадської організації. Зокрема, уже не перший рік "СВІДОМІ" організовують дитячі свята із подарунками та забавами у новорічно-різдвяний період.

Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців
Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців
Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців
Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців


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Теги: Свідомі, Промінь, Андрій Покровський, Луцьк, подарунки
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