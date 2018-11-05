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Будинок Косачів у Луцьку та знаменитий костел на ретрофото

Будинок Косачів у Луцьку та знаменитий костел на ретрофото
Показали архівну світлину, на якій зазнімкували будинок Косачів у Луцьку та костел Петра і Павла.

Фото у мережі Facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Гарне фото із минувшини Луцька, 1925 рік. На першому плані будинок родини Косачів та костел Петра і Павла", - зауважила вона.

Натомість користувачка Людмила Висоцька виклала світлину цього ж місця, проте з іншого ракурсу.
Будинок Косачів у Луцьку та знаменитий костел на ретрофото

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Теги: костел, будинок Косачів, ретрофото
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