Будинок Косачів у Луцьку та знаменитий костел на ретрофото





Фото у мережі Facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Гарне фото із минувшини Луцька, 1925 рік. На першому плані будинок родини Косачів та костел Петра і Павла", - зауважила вона.



Натомість користувачка Людмила Висоцька виклала світлину цього ж місця, проте з іншого ракурсу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали архівну світлину, на якій зазнімкували будинок Косачів у Луцьку та костел Петра і Павла.Фото у мережі Facebook опублікувала дослідниця"Гарне фото із минувшини Луцька, 1925 рік. На першому плані будинок родини Косачів та костел Петра і Павла", - зауважила вона.Натомість користувачка Людмила Висоцька виклала світлину цього ж місця, проте з іншого ракурсу.

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