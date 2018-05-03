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У «StrikeCity» – акція на боулінг для дітей*

У «StrikeCity» – акція на боулінг для дітей*
У боулінг-клубі StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для дітей до 14 років.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Всього за 69 гривень за годину діти до 14 років за чудовою ціною можуть провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг.

Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85

Пропозиція діє у будні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.

Тож на Вас чекають у боулінг-клубі StrikeCity. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.

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Теги: «StrikeCity», боулінг
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