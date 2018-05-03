У «StrikeCity» – акція на боулінг для дітей*
Сьогодні, 09:29
У боулінг-клубі StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для дітей до 14 років.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Всього за 69 гривень за годину діти до 14 років за чудовою ціною можуть провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг.
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Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
Пропозиція діє у будні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Тож на Вас чекають у боулінг-клубі StrikeCity. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Всього за 69 гривень за годину діти до 14 років за чудовою ціною можуть провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг.
⠀
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
Пропозиція діє у будні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Тож на Вас чекають у боулінг-клубі StrikeCity. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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