Рак виявили і в матері, і в доньки: лучанин благає врятувати його сестру та племінницю

Лучанинпросить усіх небайдужих волинян допомогти зібрати кошти на лікування його сестри та племінниці, в яких виявили онкозахворювання.Діагноз– неходжкінська первинна медіастінальна В-клітинна лімфома, її 17-річної доньки– лімфома Ходжкіна.Щоб врятувати їхні життя, потрібні дуже великі кошти на курси хіміотерапії - близько 250 тисяч гривень.Олександр Гіляровський розповідає, що його сестра Тетяна Комащенко з початку війни працювала в госпіталі та допомагала воїнам АТО, а тепер і їй та її доньці потрібна допомога небайдужих.