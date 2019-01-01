Рак виявили і в матері, і в доньки: лучанин благає врятувати його сестру та племінницю
Сьогодні, 09:40
Лучанин Олександр Гіляровський просить усіх небайдужих волинян допомогти зібрати кошти на лікування його сестри та племінниці, в яких виявили онкозахворювання.
Діагноз Тетяни Комащенко – неходжкінська первинна медіастінальна В-клітинна лімфома, її 17-річної доньки Олександри – лімфома Ходжкіна.
Щоб врятувати їхні життя, потрібні дуже великі кошти на курси хіміотерапії - близько 250 тисяч гривень.
Олександр Гіляровський розповідає, що його сестра Тетяна Комащенко з початку війни працювала в госпіталі та допомагала воїнам АТО, а тепер і їй та її доньці потрібна допомога небайдужих.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168745601287888 (Комащенко Тетяна Миколаївна)
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Діагноз Тетяни Комащенко – неходжкінська первинна медіастінальна В-клітинна лімфома, її 17-річної доньки Олександри – лімфома Ходжкіна.
Щоб врятувати їхні життя, потрібні дуже великі кошти на курси хіміотерапії - близько 250 тисяч гривень.
Олександр Гіляровський розповідає, що його сестра Тетяна Комащенко з початку війни працювала в госпіталі та допомагала воїнам АТО, а тепер і їй та її доньці потрібна допомога небайдужих.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168745601287888 (Комащенко Тетяна Миколаївна)
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