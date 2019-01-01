Донька померлого бійця з Волині мріє про зустріч з гуртом «Время и Стекло»

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі 12 день народження святкуватиме. Дівчинка є дочкою солдата 24-ого окремого штурмового батальйону «Айдар». Тато Насті отримав важке поранення в районі м. Щастя Луганської області. Після проведення численних операцій в Україні, Романа Йосиповича відправили на лікування у США, де ним опікувалась українська громада у штаті Коннектикут. На жаль після майже півторарічної боротьби за життя Роман Йосипович помер.Анастасія навчається в п’ятому класі. Вона старанна учениця. Улюблені шкільні предмети це: математика, англійська мова, малювання, читання. Дівчинка – активний читач бібліотеки. Обожнює пригодницьку літературу та героїв, які подібні на Шерлока Холмса. Цьогоріч, завдяки запрошенню української громади у США, яка опікувалась татом дівчинки під час лікування, Настя побувала в Америці. Дівчинка надзвичайно вдячна за неймовірну подорож та ділиться своїми спогадами про незабутній час, який вони з мамою та старшою сестричкою провели разом, а найбільше вразив нашу іменинницю Атлантичний океан, який побачила вперше у житті. Ця поїздка змотивувала Настуню записатись на додаткові заняття з англійської, щоби володіти цією мовою ще ліпше. Анастасія дуже любить подорожувати і зробила висновок, що знання мови допоможе їй вільніше почуватися під час мандрівок. Настя говорить, що час відпочинку пролетів дуже швидко, але у неї залишились лише хороші, світлі та теплі спогади про Сполучені Штати та чудові родини, з якими дівчинку та її сім’ю звів їхній тато.Анастасія відвідує творчу студію. Дівчинка дуже вдячна Наталії Миколаївні Журавльовій за можливість навчатись акторській майстерності. Раніше Настя з захопленням дивилася на виступи дітей, які займаються в цій студії, а тепер також виступає на сцені, адже вихованці студії беруть активну участь у різних культурно-розважальних заходах міста, ставлять дитячі вистави, співають і пробують себе у ролі ведучих. Дівчинка ще не визначилась із майбутньою професією, але говорить, що можливо стане телеведучою.Настуня захоплюється творчістю гурту «Время и Стекло» і хотіла б колись зустрітися з Олексієм Завгороднім та Надею Дорофеєвою.Іменинниця говорить: «Авторитетом для мене є моя мама, вона дуже добра, хороша і допомагає мені у всьому. І я також стараюсь їй допомогти чим можу – наводжу чистоту в квартирі, витираю пил, ходжу в магазин. Також я беру приклад зі своєї старшої сестри Аліни і прислуховуюсь до порад. В нас дуже дружня родина і ми завжди підтримуємо один одного. Наразі моя старша сестричка Аліна поїхала на навчання до Києва і мені її дуже не вистачає, бо з нею було так весело».Настуня також розповіла про постійну допомогу волонтерів, які часто проводять заходи для дітей, запрошують їх на різноманітні забави, роздають подарунки.«Україна це для мене - Батьківщина, рідний край. Мені дуже подобається жити в Україні, але в мирній, як колись, коли я була ще зовсім малою. Мій тато також дуже любив Україну, а я дуже подібна на нього. Я би зробила все для того, щоб швидше закінчилась війна. Адже вона забрала в багатьох діток їхніх татусів. А ще зі мною в класі навчалась дівчинка з Донецька, вона змушена була покинути свою домівку через війну. Я хочу щоб швидше закінчилась війна і всі були веселі і щасливі» – говорить іменинниця.Мама дівчинки Тетяна говорить, що її донечка дуже схожа на свого тата не лише зовнішньо, а й у своїх поглядах. «Анастасія часто переглядає старі відео з сімейних подорожей, різних свят, де вона ще маленька, а біля неї тато. Настуні дуже його не вистачає», - говорить Тетяна Луцюк.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ЛУЦЮК НАСТУНЯ. Невдовзі 12 років (23.11.2007). м. Луцьк. Розмір одягу: 152-158, взуття: 35-36