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Крокуючи в Європу: «СВІДОМІ» про початок Революції Гідності

Крокуючи в Європу: «СВІДОМІ» про початок Революції Гідності
Шість років тому, 21 листопада 2013 року, по всій Україні розпочалися протести, які визначили хід нашої історії на багато років вперед.

Про це нагадали на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», повідомляє ІА "Конкурент".

«Під час подій Революції Гідності ми разом відстоювали наше європейське майбутнє. В найкритичніший момент близько сотні українців віддали свої життя заради того, щоб Україна стала демократичною європейською державою. Сьогодні українські воїни гідно продовжують відстоювати нашу свободу та гідність на Сході. Ми не здаємося, боремося та перемагаємо!», – йдеться у дописі.

Також команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» у День гідності та свободи побажала всім сили, здоров’я та наснаги, щоб і надалі гідно відстоювати нашу свободу та пам’ятати, якою ціною вона нам дістається!

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Теги: День Гідності та Свободи, "Свідомі"
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