На Волині молодик серед білого дня порізав 38-річного чоловіка





Подія трапилася 20 листопада близько 12:00 біля місцевого закладу “Оболонь”, - пише Буг.



Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, компанія з трьох чоловік випивала, після чого виник словесний конфлікт.



22-річний, раніше судимий за хуліганство, молодик наніс три ножові поранення чоловіку. З проникаючою раною черевної порожнини потерпілого госпіталізували до лікарні та прооперували.



Відомості про злочин внесені до ЄРДР. Вирішують питання про оголошення підозри.



Тривають слідчі дії.

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