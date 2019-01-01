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На Волині молодик серед білого дня порізав 38-річного чоловіка

На Волині молодик серед білого дня порізав 38-річного чоловіка
У Нововолинську 38-річному чоловіку нанесли ножові поранення.

Подія трапилася 20 листопада близько 12:00 біля місцевого закладу “Оболонь”, - пише Буг.

Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, компанія з трьох чоловік випивала, після чого виник словесний конфлікт.

22-річний, раніше судимий за хуліганство, молодик наніс три ножові поранення чоловіку. З проникаючою раною черевної порожнини потерпілого госпіталізували до лікарні та прооперували.

Відомості про злочин внесені до ЄРДР. Вирішують питання про оголошення підозри.

Тривають слідчі дії.

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Теги: різанина, Нововолинськ
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