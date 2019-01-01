На Волині молодик серед білого дня порізав 38-річного чоловіка
Сьогодні, 10:43
У Нововолинську 38-річному чоловіку нанесли ножові поранення.
Подія трапилася 20 листопада близько 12:00 біля місцевого закладу “Оболонь”, - пише Буг.
Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, компанія з трьох чоловік випивала, після чого виник словесний конфлікт.
22-річний, раніше судимий за хуліганство, молодик наніс три ножові поранення чоловіку. З проникаючою раною черевної порожнини потерпілого госпіталізували до лікарні та прооперували.
Відомості про злочин внесені до ЄРДР. Вирішують питання про оголошення підозри.
Тривають слідчі дії.
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Подія трапилася 20 листопада близько 12:00 біля місцевого закладу “Оболонь”, - пише Буг.
Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, компанія з трьох чоловік випивала, після чого виник словесний конфлікт.
22-річний, раніше судимий за хуліганство, молодик наніс три ножові поранення чоловіку. З проникаючою раною черевної порожнини потерпілого госпіталізували до лікарні та прооперували.
Відомості про злочин внесені до ЄРДР. Вирішують питання про оголошення підозри.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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