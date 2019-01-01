У лікарні – кухарка закладу і гості-студенти: деталі отруєння у луцькому «Промені»

Учора, 20 листопада,, що у розважальному центрі "Промінь".Інформацію підтвердили у лаболаторному центрі та повідомили, що відібрали проби. У самому ж "George’s Club" заперечили факт отруєння.Сьогодні, 21 листопада, у секторі комунікації поліції Волині повідомили, що за фактом отруєння людей у закладі громадського харчування розпочали кримінальне провадження. Ймовірно, йдеться саме про заклад у «Промені».Інформують, що учора, 20 листопада, до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про групове захворювання на гостру кишкову інфекцію та госпіталізацію до обласної інфекційної лікарні сімох людей. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.Попередньо поліцейські встановили, що потерпілі в суботу, 16 листопада, відзначали День студента в кафе одного із торговельно-розважальних центрів у Луцьку.Станом на 20 листопада на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебувало шестеро відвідувачів віком від 18 до 20 років, а також 34-річна кухарка закладу. Як повідомляють медики, загрози життю потерпілих немає.Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу у розмірі до 1,7 тис. грн., або арешту на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років.